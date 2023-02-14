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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية.. تفاصيل

تشافي هيرنانديز،
تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة

أكد تقرير صحفي أن نادي برشلونة االإسباني أنهى اتفاقه مع الفرنسي إيفان نديكا، مدافع فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وذكرت صحيفة "سبورت 1" الألمانية، أن إدارة برشلونة توصلت إلى اتفاق مع إيفان نديكا، الذي ينتهي تعاقده مع فرانكفورت بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت الصحيفة، أن المدافع الفرنسي سيوقع على عقود انضمامه رسميا إلى برشلونة في شهر مارس المقبل بعد الاتفاق على جميع التفاصيل.

ويلتقي برشلونة مع مانشستر يونايتد، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي "مكرر" لمسابقة الدوري الأوروبي.

ويفقد برشلونة خدمات عثمان ديمبلي وسيرجيو بوسكيتس أمام مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.

برشلونة إيفان نديكا فرانكفورت ديمبلي مانشستر يونايتد

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