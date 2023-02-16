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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوالات iphone 11 Pro فى الكويت

جوال iPhone 11 Pro
جوال iPhone 11 Pro

بالرغم من اصدار أكثر من إصدار أحدث من جوال iPhone 11 Pro الرائد صاحب الحجم المدمج، إلا أنه لازال خياراً مميزاً اذا كنت ترغب فى اقتناء جوال آيفون قوي بسعر مغري.

وصلت أسعار جوال iPhone 11 Pro سعة 64 جيجابايت مقابل 210 دينار كويتي، وسعة 256 جيجابايت بسعر 240 دينار، بينما سعة 512 جيجابايت سعرها 280 دينار.

جاء جوال iPhone 11 Pro بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أى أنه يتحمل النزول فى المسبح.

جوال iPhone 11 Pro

يعمل جوال iPhone 11 Pro بمعالج قوى Apple A13 Bionic سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

يقدم جوال iPhone 11 Pro كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى متوافرة فى أى هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

جوال iPhone 11 Pro

يتوفر جوال iPhone 11 Pro بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة خاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد. 

يمتلك جوال iPhone 11 Pro بلوتوث 5.0، و الإتصال اللاسلكي واي فاي 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويحمل iPhone 11 Pro بطارية سعة 3046 أمبير، وأخيرًا يدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، ويمكنك شراء الجوال في 4 ألوان هي: الأسود، الذهبي، الزيتي، الذهبي.

iPhone آيفون iPhone 11 Pro جوال iPhone 11 Pro دينار كويتي

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