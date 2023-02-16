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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احذر.. 7 علامات تدّل على الإصابة بالزهايمر

صدى البلد

على عكس الرأي السائد ، فإن الخرف والزهايمر ليس جزءًا طبيعيًا من الشيخوخة في حين أن حالة الدماغ أكثر شيوعًا لدى المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، إلا أنه يمكن أن تستهدف أيضًا الأشخاص الأصغر سنًا عإليك أبرز العلامات التحذيرية التي أدت إلى التشخيص "المحتمل" لمرض الزهايمر .

 مرض الزهايمر 


يُعتقد أن مرض الزهايمر ، الذي يُعتبر النوع الأكثر شيوعًا من أمراض الدماغ ، ناتج عن تراكم غير طبيعي للبروتينات في خلايا الدماغ وحولها ويوضح NHS أن البروتينين الرئيسيين المشاركين في هذه العملية هما amyloid و tau .
وجدت دراسة "مفاجئة" أن الأطعمة الدهنية يمكن أن تساعدك على التخلص من الطفيليات المعوية القاتلة 
هناك عدد قليل من الطفرات الجينية التي يمكن أن تؤدي إلى بداية مبكرة لحالة سرقة العقل: Presenilin 1 ، Presenilin 2 ، والبروتين السلائف Amyloid (APP).

يشكل تشخيص مرض الزهايمر قبل سن 65 ما يقرب من خمسة إلى 10 في المائة من جميع الحالات ، وفقًا لبحث نُشر في مجلة Molecular Genetics and Genomic Medicine.

يمكن للأدوية الرخيصة لمرض السكري أن تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر إلى النصف
تشكك نتائج تقرير الحالة في الفهم التقليدي لمرض الزهايمر كشرط لكبار السن.

مرض الزهايمر


ما هي الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر؟


توضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن العلامات التحذيرية لمرض الزهايمر غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين الحالات الأخرى ويمكن اعتبارها في البداية تقدمًا في السن.
يمكن للتغييرات في النظام الغذائي أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف بمقدار تسع مرات - 

نسيان المحادثات أو الأحداث الأخيرة
وضع العناصر في غير موضعها
نسيان أسماء الأماكن والأشياء
تواجه مشكلة في التفكير في الكلمة الصحيحة
طرح الأسئلة بشكل متكرر
إظهار سوء الحكم أو صعوبة اتخاذ القرارات
أن تصبح أقل مرونة وأكثر ترددًا في تجربة أشياء جديدة.
توصي الخدمة الصحية بمقابلة طبيب عام إذا كنت قلقًا بشأن ذاكرتك أو تعتقد أنك مصاب بالخرف .

مرض الزهايمر الأعراض المبكرة لمرض الزهايمر تشخيص مرض الزهايمر أمراض الدماغ

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