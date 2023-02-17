شطة : النفوذ المصري داخل الكاف تراجع منذ تواجد أحمد أحمد .. وهاني أبوريدة بعيد

أكد عبد المنعم مصطفى حسين "شطة" نجم الأهلي السابق، أن التواجد المصري داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تراجع بشكل رهيب خلال السنوات الماضية، وتحديدًا منذ انتخاب الملغاشي أحمد أحمد رئيسًا للكاف قبل عدة سنوات.

وقال شطة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "سبق وتدخلت لتغيير حكم مواجهة الزمالك ضد مازيمبي قبل سنوات، وكان هذا الحكم (إيدي ماييه) قد افتعل أزمة للفريق الأبيض، وطالبنا مجدي شمس الدين رئيس لجنة الحكام وقتها بالتدخل لتغيير الطاقم، كنا كمسئولين نتدخل في بعض الأمور داخل الكاف، الاندية المصرية والسودانية ليس لها "اليد العليا" داخل الكاف حاليا".

وأضاف: "كنا نمتلك كوادر مصرية في الكاف في وقت سابق، والآن يتواجد عدد قليل للغاية في لجان الاتحاد الإفريقي، عكس دول آخرى مثل المغرب وجيبوتي وموريتانيا وغيرها من الدول الإفريقية".

وتابع: " الأندية المصرية لا تمتلك حاليا نفوذا داخل الاتحاد الافريقي، لم يعد لدينا كوادر مؤثرة بالكاف كما كان في السنوات الماضية، ومسئولي الهلال تحدثوا معي وحاولت مع الكاف لحل المشكلة لكنهم أبلغوني بوجود عقوبة على الجماهير، ومبني الكاف لم يعد فيها أحد".

وأضاف: "تراجعت قوة الجانب المصري داخل الكاف إلى 20%، وقديمًا كانت 80% هذه القوة من إدارة الاتحاد الافريقي عبر كافة لجانه، الآن هناك عدد محدود من المصريين لم يعد لهم دور كبير وهم مجرد موظفين، كما أن هاني أبوريدة مختفي إعلاميًا ولا نراه كثيرًا ومبتعد حاليا عن المشهد تمامًا".

وأتم: "عندما جاء أحمد أحمد، كان هناك اتجاه قوي لتقليل عدد المصريين واعتبرونا من رجال عيسى حياتو، واستبعدونا بدون تكريم حتى، وتم استبعاد العديد من العاملين المصريين ورؤوساء عدد من اللجان من بينهم أنا وعمرو شاهين، الاتحاد الإفريقي اساء معاملة المصريين الذين تواجدوا وعملوا داخل المقر، وقام المستبعدين برفع قضايا للحصول على حقوقهم".