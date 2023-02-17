عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شطة : النفوذ المصري داخل الكاف تراجع منذ تواجد أحمد أحمد .. وهاني أبوريدة بعيد

صدى البلد

أكد عبد المنعم مصطفى حسين "شطة" نجم الأهلي السابق، أن التواجد المصري داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تراجع بشكل رهيب خلال السنوات الماضية، وتحديدًا منذ انتخاب الملغاشي أحمد أحمد رئيسًا للكاف قبل عدة سنوات.

وقال شطة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "سبق وتدخلت لتغيير حكم مواجهة الزمالك ضد مازيمبي قبل سنوات، وكان هذا الحكم (إيدي ماييه) قد افتعل أزمة للفريق الأبيض، وطالبنا مجدي شمس الدين رئيس لجنة الحكام وقتها بالتدخل لتغيير الطاقم، كنا كمسئولين نتدخل في بعض الأمور داخل الكاف، الاندية المصرية والسودانية ليس لها "اليد العليا" داخل الكاف حاليا".

وأضاف: "كنا نمتلك كوادر مصرية في الكاف في وقت سابق، والآن يتواجد عدد قليل للغاية في لجان الاتحاد الإفريقي، عكس دول آخرى مثل المغرب وجيبوتي وموريتانيا وغيرها من الدول الإفريقية".

وتابع: " الأندية المصرية لا تمتلك حاليا نفوذا داخل الاتحاد الافريقي، لم يعد لدينا كوادر مؤثرة بالكاف كما كان في السنوات الماضية، ومسئولي الهلال تحدثوا معي وحاولت مع الكاف لحل المشكلة لكنهم أبلغوني بوجود عقوبة على الجماهير، ومبني الكاف لم يعد فيها أحد".

وأضاف: "تراجعت قوة الجانب المصري داخل الكاف إلى 20%، وقديمًا كانت 80% هذه القوة من إدارة الاتحاد الافريقي عبر كافة لجانه، الآن هناك عدد محدود من المصريين لم يعد لهم دور كبير وهم مجرد موظفين، كما أن هاني أبوريدة مختفي إعلاميًا ولا نراه كثيرًا ومبتعد حاليا عن المشهد تمامًا".

وأتم: "عندما جاء أحمد أحمد، كان هناك اتجاه قوي لتقليل عدد المصريين واعتبرونا من رجال عيسى حياتو، واستبعدونا بدون تكريم حتى، وتم استبعاد العديد من العاملين المصريين ورؤوساء عدد من اللجان من بينهم أنا وعمرو شاهين، الاتحاد الإفريقي اساء معاملة المصريين الذين تواجدوا وعملوا داخل المقر، وقام المستبعدين برفع قضايا للحصول على حقوقهم".

الأهلى الاتحاد الافريقي كرة القدم الزمالك رئيس لجنة الحكام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب صدمته بمبلغ الغرامة.. كهربا يوجه رسالة نارية وغامضة

أغلى من نجوم الكرة.. كم يتقاضى خالد الغندور بعد تجديد عقده مع قناة الزمالك؟

رد عاجل من الخطيب لوزير الرياضة قبل مغادرة بعثة الأهلي إلى السودان

قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي فور الوصول للسودان

زلزال نهاية البشرية يقترب.. خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه ..فيديو

اتحكم عليه بـ15 سنة.. القصة الكاملة لتورط فنان شهير في تهريب الآثار

مراهقة.. الجمهور يصدم ابنة شيرين بهذا الطلب ورد فعل غير متوقع منها

شعر به سكان دول عربية.. زلزال قوي يضرب وسط تركيا

موضوعات متعلقة

شطة: نادي الهلال تسلم قرارًا من الكاف بعقوبة جماهيره..والكاف لا يكيل بمكيالين

ترشيحاتنا

ارتفاع هائل في مكاسب أسهم بورصات أوروبا

شبانة يعلن عن مفاجأة الأهلي أمام الهلال وتفاصيل مفاوضات الاتحاد العربي

أفضل ما دعا به الرسول ليلة الجمعة .. 9 أمور تودع بها رجب

الدوم يقدم فقرة عن مسيرة الإعلامية سناء منصور

مرتضى منصور يكشف بالتفاصيل كواليس انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك

شكري يؤكد لنظيره البرتغالي أهمية مواصلة التشاور والتنسيق مع مصر للارتقاء بالعلاقات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. 3 علامات تكشف اللانشون المصنوع بفضلات الفئران

ورقة منسية بخط دافنشي تكشف توصله للجاذبية الأرضية قبل أينشتاين بـ 400 عاما

تحذير هام .. حلوى شهيرة تدمر جسم الأطفال وتسبب السرطان

هكذا احتفل كريم بنزيما بعيد الحب مع حبيباته الثلاثة

فيديو

حادث مروع.. من هي البلوجر سارة محمد وماذا حدث لها/ فيديو جراف

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

زلزال 5 ريختر يمتد أثره لـ 7 دول .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ