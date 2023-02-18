كهربا يهدي قميصه لمشجع الهلال من ذوي الهمم | شاهد

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن موقف إنساني للاعب محمود كهربا، في مباراة اليوم التي تجمع الاهلي والهلال السوداني بدوري أبطال افريقيا.

وأهدى كهربا قميصه لمشجع هلالي من ذوي الهمم.

كهربا

لماذا استبعد كهربا ؟

وكان قد أعلن الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، سبب استبعاد لاعب الأهلي محمود كهربا من مواجهة الهلال السوداني اليوم، بدوري أبطال افريقيا.

وكتب في تغريدة: “نزلة برد واحتقان. تبعد كهربا عن مواجهة الهلال السوداني”.

وبدأ الأهلي المبارة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – محمد هاني – على معلول

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر- أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو