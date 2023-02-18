عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يهدي قميصه لمشجع الهلال من ذوي الهمم | شاهد

كهربا
كهربا

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، عن موقف إنساني للاعب محمود كهربا، في مباراة اليوم التي تجمع الاهلي والهلال السوداني بدوري أبطال افريقيا.

وأهدى كهربا قميصه لمشجع هلالي من ذوي الهمم.

كهربا

لماذا استبعد كهربا ؟

وكان قد أعلن الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، سبب استبعاد لاعب الأهلي محمود كهربا من مواجهة الهلال السوداني اليوم، بدوري أبطال افريقيا.

وكتب في تغريدة: “نزلة برد واحتقان. تبعد كهربا عن مواجهة الهلال السوداني”.

وبدأ الأهلي المبارة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – محمد هاني – على معلول
خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر- أحمد عبد القادر.
خط الهجوم: بيرسي تاو

كهربا الأهلى الهلال السوداني ابطال افريقيا احمد شوبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

مباراة الأهلي والهلال السوداني ..تردد القنوات المجانية الناقلة وموعد المواجهة

مفاجأة| قرار غير متوقع من محمود كهربا بشأن غرامة الزمالك

قرار عاجل من بعثة الأهلي بالسودان.. تفاصيل

تنازل لنجلته عن الدعوى.. تحول جديد في مسار قضية قاتلة والدتها ببورسعيد

خالد الغندور يفتح النار على الأهلي وعقد مصطفى شلبي كلمه السر

أسبوع حزين على الصحافة المصرية.. وفاة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وطفلته

موضوعات متعلقة

إبراهيم فايق يعلق على إهدار الأهلي للفرص أمام الهلال.. شاهد

نصف مليون جنيه سوداني.. شوبير يكشف مكافأة الهلال حال الفوز على الأهلي

وصلة رقص.. فيفي عبده تثير الجدل على إنستجرام

مجدي عبد الغني عن مواجهة الأهلي والهلال السوداني: مباراة صعبة ومنافس عنيد

استبعاد كهربا من مواجهة الأهلي والهلال بسبب نزلة برد| تفاصيل

الكاتب يوسف زيدان يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى المستشفى

شوبير يعلن خبر وفاة اللاعب الغاني كريستيان إتسو

من الدنمارك.. إمام عاشور يتابع مباراة الزمالك بدوري الأبطال| شاهد

ترشيحاتنا

إبراهيم فايق يهاجم الشناوي لهذا السبب

خطأ فادح.. الهلال السوداني يتقدم على الأهلي بالهدف الأول

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى 40 ألفا و642 شخصا

أغرب من الخيال.. مدينة صينية تبني طريقا سريعا حول بيت رفضت صاحبته تركه

خاص | تفاصيل مشاركة رامى صلد فى مسلسل جديد بعد شفائه

انفجار شمسي يؤثر على الأقمار الصناعية والاتصالات والطاقة.. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة.. تحذير عاجل من نوع مكرونة شهير.. تعليق صادم من خبير موضة على فستان أحلام

محمد ياسين: وحيد حامد من أروع المؤلفين وأرفض مشروعات لا تليق بي

أعراض تشير إلى الإصابة بأورام الدماغ |احذر منها وسارع للفحص الطبي

دينا الشربيني تتألق بإطلالة زرقاء| شاهد

فيديو

مفاجأة عن قوة زلزال مصر المتوقع وغرق الإسكندرية واختفاء الدلتا.. فيديو

تنازل عن حقه.. والد قاتلة أمها في بورسعيد يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بيان عاجل من الصحة .. كيف تتعامل مع المصاب بـ فيروس ماربورج..فيديو

لحظة سقوط سارة أبي كنعان في كواليس مشهد مثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ