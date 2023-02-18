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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الصحة : عدم انتظام العاملين أضعف تردد المواطنين على مركز أبورواش

صدى البلد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، «وحدة صحة الأسرة أبورواش» بمنطقة كرداسة، ضمن جولة ميدانية مفاجئة شملت عددا من المنشآت الطبية بمحافظة الجيزة.

تأتي زيارة الوزير في إطار سلسلة من الجولات الميدانية المفاجئة، بالمنشآت الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وانتظام عمل القوى البشرية في المنشآت الطبية التابعة للوزارة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير أكد توافر كافة المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للمرضى المترددين على منشآت الرعاية الأولية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد عيادات وحدة صحة الأسرة بـ«أبورواش» للاطلاع على الخدمات المقدمة للمرضى، حيث لاحظ الوزير ضعف أعداد المواطنين المترددين على الوحدة، بالرغم من موقعها الجغرافي في منطقة ذات الكثافة السكانية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين في آداء عملهم بالوحدة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على سجلات العاملين بـ«وحدة صحة الأسرة أبورواش» من (أطباء بشري، أطباء أسنان، صيادلة، إداريين) حيث راجع انتظام الحضور والانصرف، وكذلك الإجازات والأذونات للعاملين، وفقًا لجداول النوبتجيات، حيث اكتشف عدم تواجد المدير، وتغيب عدد كبير من العاملين بالوحدة، مؤكدًا أن ضعف تردد المرضى يرجع إلى عدم انتظام العاملين في الوحدة.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير تفقد عيادتي الأسنان والعلاج الطبيعي بوحدة صحة أبورواش، حيث اطلع الوزير على أعداد المرضى الذين ترددوا على العيادتين خلال الأسبوع الماضي، والخدمات التي تم تقديمها لهم، وكذلك انتظام العاملين بالعيادتين لتقديم تلك الخدمات.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الوزير انتقد خلال جولته مستوى النظافة في الوحدة، إلى جانب انتقاده للمكان المخصص لانتظار المرضى، وعدم وجود أفراد أمن على بوابات الوحدة.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بدأ جولته اليوم، بتفقد الإدارة الصحية بالشيخ زايد، وكذلك وحدة صحة الحصري، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بكافة المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.

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