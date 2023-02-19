نائب: نفخر ونقدر دور الدبلوماسية المصرية تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والأفريقية

أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان أهمية القضايا التي تناولها السفير سامح شكرى وزير الخارجية فى كلمته خلال افتتاحه للمؤتمر السنوي للمجلس المصري للشئون الخارجية حيث ألقى كلمة حول موضوع المؤتمر والمرتبط بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الشرق الأوسط ومصر معلناً اتفاقه مع إعلان وزير الخارجية عن فخره واعتزازه بما يحققه الجهاز الدبلوماسي المصري من نجاحات معتبرة.

وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم أن كل المصريين وبجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم يفخرون ويقدرون دور الدبلوماسية المصرية تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والافريقية والدولية والتى يقودها بكل كفاءة واقتدار الرئيس عبد الفتاح السيسى مشيداً بالموقف المصري إزاء تلك الأزمة وما بذلته مصر من جهود حثيثة للتفاعل على المستوى الثنائي والمتعدد لاحتواء التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

وطالب المهندس أمين مسعود من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بإعطاء أكبر اهتمام لما جاء فى كلمة السفير سامح شكري وزير الخارجية حول ملف تحدي الأمن المائي الجسيم الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية والتي تقع بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافاً وتصحراً، حيث يأتي هذا التحدي مقترناً برغبة بعض دول منابع الأنهار في الاستئثار بالمورد المائي والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة، مشيرة إلى تطرق وزير الخارجية فى كلمته إلى مماطلة إثيوبيا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.

وأعلن المهندس أمين مسعود اتفاقه التام والمطلق مع تأكيد وزير الخارجية على تمسك مصر بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية وإشارته بكل حسم وقوة إلا أن هذا الأمر لم ولن يكون أبداً في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود الأمر الذي يجعل التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ضرورة لا غنى عنها، مؤكداً أن ملف مياه نهر النيل كان ولايزال وسيظل هو الخط الأحمر لمصر قيادة وحكومة وشعباً وأنه لم يتم التفريط فى حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.