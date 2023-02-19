عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شرم الشيخ تستعد لاستقبال منتدي مصر الدولي لكنوز الإبداع بمشاركة 16 دولة

منتدي مصر الدولي
منتدي مصر الدولي

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستقبال منتدي مصر الدولي لكنوز الابداع بمشاركة ١٦دولة وذلك في دورته الخامسة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .


ويقام منتدي مصر الدولي في مدينة هوليود الترفيهيه  في الفترة من ٢٣ إلي ٢٦ فبراير الجارى.

وتتنوع  فعاليات المنتدى فى عدة مسابقات أبرزها  مسابقة أجمل صوت في الحان كنوز الإبداع للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب و الموجى و بليغ حمدي بالإضافة إلى مسابقة الأغنية الخاصة

كما يتضمن المنتدى المشاركة فى معرض الحرف اليدوية والأزياء التراثية، والمشاركة فى معرض الفن التشكيلي، والمشاركة في الندوة الشعرية يتخلل المنتدى تكريم المشاركين

وقال  أحمد مجدي المنسق  العام للمنتدي بمحافظة جنوب سيناء ،  إن المهرجان فى دورة الخامسة  يقام بمشاركة 16دولة وهى " مصر - السعودية -الاردن - سوريا . فلسطين- العراق- اليمن - ليبيا - تونس - المغرب -الجزائر- لبنان - الامارات - امريكا - ايطاليا - فرنسا"

وأشار مجدى إلى المؤتمر  تحت رعاية محافظة جنوب سيناء ، والهيئة الوطنية للاعلام، و رعاية وزارات الشباب والرياضة، و وزارة السياحة والآثار

وأكد مجدى أن هناك العديد من الرعاة للمنتدى مدينة هوليوود الترفيهية وعدد من المنتجعات السياحية والمصرية للمطارات، و وزارة الطيران.

كنوز الابداع

IMG-20230207-WA0012
IMG-20230207-WA0012
IMG-20230207-WA0007(1)
IMG-20230207-WA0007(1)
IMG-20230207-WA0006(1)
IMG-20230207-WA0006(1)
اخبار شرم الشيخ منتدى مصر الدولى كنوز الابداع اللواء خالد فودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رش بنج واشتباكات.. قرار عاجل من الكاف بشأن أحداث مباراة الأهلي والهلال السوداني

فضحتها على الفيس.. ربة منزل تنشر مجموعة صور مخلة لجارتها الثلاثينية

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن

محدش خد باله.. ميدو يكشف مفاجأة بالصور في هدف الهلال أمام الأهلي

قرار عاجل ومفاجئ لكولر يصدم لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال

الصفقة تمت.. تعرف على خليفة أشرف بن شرقي في الزمالك

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ 70 يومًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

لا رجعة فيه.. تطورات مفاجئة بشأن أزمة قيد لاعبي الزمالك

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء يتابع منظومة التحول الرقمي

محافظ جنوب سيناء يودع وفد لجنة السياحة بمطار شرم الشيخ

ترشيحاتنا

مصرع سيدة ثلاثينية في تصادم قطار أمام مزلقان ببا بمحافظة بني سويف

حسم صفقات الزمالك الشتوية.. شاهد لحظة وصول مرتضى منصور مجلس الدولة

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب منطقة "كاراجا" في الفلبين

قيد لاعبي الزمالك.. مرتضى منصور يصل مقر مجلس الدولة

مدبولى يوجه بتوفير 350 مليون جنيه لسرعة تطوير المناطق غير المخططة بالسويس

بعد إعلان نية الاستغناء.. الغندور لجماهير الأهلي: ده كلامي اللي اتريقتوا عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. شقيقة محمد رمضان تثير ضجة بظهورها| شاهد

لن تتوقع.. نقص هذا الفيتامين يؤثر على القلب ويتلف الأعصاب

الحقوا الناس تحت الأنقاض.. القصة الكاملة لانهيار عقار القباري بالإسكندرية

بإطلالة أنيقة.. مي عمر تثير الجدل بصورها عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

زلزال تركيا وسوريا بفعل فاعل .. تصريحات رسمية تركية أثارت الجدل "فيديوجراف"

قطر تعرض شراء نادي مانشستر يونايتد بـ 5 مليارات دولار.. ما القصة؟ "فيديوجراف"

260 ساعة تحت أنقاض الزلزال.. لحظة عودة أب من الموت ولقائه بابنته المولودة

قرارات حكومية عاجلة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ