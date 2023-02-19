شرم الشيخ تستعد لاستقبال منتدي مصر الدولي لكنوز الإبداع بمشاركة 16 دولة

تستعد مدينة شرم الشيخ لاستقبال منتدي مصر الدولي لكنوز الابداع بمشاركة ١٦دولة وذلك في دورته الخامسة تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .



ويقام منتدي مصر الدولي في مدينة هوليود الترفيهيه في الفترة من ٢٣ إلي ٢٦ فبراير الجارى.

وتتنوع فعاليات المنتدى فى عدة مسابقات أبرزها مسابقة أجمل صوت في الحان كنوز الإبداع للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب و الموجى و بليغ حمدي بالإضافة إلى مسابقة الأغنية الخاصة

كما يتضمن المنتدى المشاركة فى معرض الحرف اليدوية والأزياء التراثية، والمشاركة فى معرض الفن التشكيلي، والمشاركة في الندوة الشعرية يتخلل المنتدى تكريم المشاركين

وقال أحمد مجدي المنسق العام للمنتدي بمحافظة جنوب سيناء ، إن المهرجان فى دورة الخامسة يقام بمشاركة 16دولة وهى " مصر - السعودية -الاردن - سوريا . فلسطين- العراق- اليمن - ليبيا - تونس - المغرب -الجزائر- لبنان - الامارات - امريكا - ايطاليا - فرنسا"

وأشار مجدى إلى المؤتمر تحت رعاية محافظة جنوب سيناء ، والهيئة الوطنية للاعلام، و رعاية وزارات الشباب والرياضة، و وزارة السياحة والآثار

وأكد مجدى أن هناك العديد من الرعاة للمنتدى مدينة هوليوود الترفيهية وعدد من المنتجعات السياحية والمصرية للمطارات، و وزارة الطيران.

كنوز الابداع

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