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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين 20-2-2023

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء اليوم الاثنين

تباينت أسعار مواد البناء فى مصر "الحديد والأسمنت" في مستهل تعاملات الأسبوع.

وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت  في مصر، اليوم الاثنين 20 فبراير 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

رفع أغلب مصانع الحديد سعر تسليم منتجاتها بقيمة تتراوح ما بين 350 إلى 1300جنيه مقارنة بأسعار الاسبوع الماضى.

ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:

 

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الاثنين

سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 28300جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 28500جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 27500جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 27500جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين  26500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين  27000 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 28300جنيه للطن مقارنة 27 الف جنيه مطلع الأسبوع الماضي.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين  نحو 27000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين  نحو 27000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 27000جنيه للطن الواحد


بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين  نحو 27000جنيه للطن الواحد

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تحرك جديد في أسعار الحديد اليوم الأحد 19-2-2023

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قلة الأسمنت والحديد.. تركيا تحقق في أسباب سقوط المباني جراء الزلزال

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:

 

وشهدت أسعار الأسمنت تراجعا طفيفا منذ بداية الشهر الجاري


وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1903جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1875جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الاثنين 1860جنيه للطن .


وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الاثنين 1885جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم الاثنين 1855 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين 1850جنيه للطن.


بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين عند 1898جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين 1925جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الإثنين  1840جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الحديد مصانع الحديد اسعار الحديد أسعار الأسمنت جنيه

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