قلة الأسمنت والحديد.. تركيا تحقق في أسباب سقوط المباني جراء الزلزال

أفادت صحيفة “يني شفق” التركية، اليوم الأحد، أن المسؤولين سيقومون بتحقيق عن المباني التي تدمرت بسبب الزلزال.

وجاءت في الصحيفة :"دمر زلزالان بقوة 7.7 و 7.6 على مقياس ريختر آلاف المباني في 10 مدن، على الرغم من بقاء المباني المحيطة بها قائمة ، فقد تمت متابعة المسؤولين عن المباني التي دمرت بسبب فقدان الأسمنت والحديد أو سوء التطبيق".

وكانت قد أعلنت وسائل الإعلام، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى نحو 30 ألف قتيل في كلا البلدين.

وفي سوريا، أعلن المرصد السوري، أن حالات الوفاة بسبب الزلزال ارتفعت بشكل كبير ووصلت إلى 5200 قتيل قابلة للزيادة بسبب عدم توافر الامكانيات اللازمة لإزالة الأنقاض وتواجد العديد من الأشخاص تحتها.

بينما في تركيا، أعلن وزير وزير الصحة التركي، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 24 ألفا و617 قتيلا.