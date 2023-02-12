حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا تتخطى 30 ألف شخص

أعلنت وسائل الإعلام، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى نحو 30 ألف قتيل في كلا البلدين.

وفي سوريا، أعلن المرصد السوري، أن حالات الوفاة بسبب الزلزال ارتفعت بشكل كبير ووصلت إلى 5200 قتيل قابلة للزيادة بسبب عدم توافر الامكانيات اللازمة لإزالة الأنقاض وتواجد العديد من الأشخاص تحتها.

بينما في تركيا، أعلن وزير وزير الصحة التركي، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 24 ألفا و617 قتيلا.

وعلى جانب آخر، قالت منظمة الصحة العالمية، إن مليون و400 ألف طفل تأثروا بشدة بسبب الزلزال إضافة إلى 350 ألف مسن في تركيا وسوريا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت الصحة العالمية، إن أكثر من 5 ملايين شخص أصبحوا في خطر داهم بسبب الزلزال.

ولفتت الصحة العالمية، إلى أن 15 مستشفى في تركيا تضررت جزئيا أو كليا.