ممثل الهجرة في تركيا: ترحيل المصريين الناجين من الزلزال إلى ولايات أخرى

أكد شادي السروي ممثل مركز وزارة الهجرة للحوار في تركيا أن عدد الطلاب المصريين في تركيا حوالي 4 أو 5 آلاف طالب، معظمهم في مناطق الغرب.

وقال: جميع طلابنا بخير، وكل الناجين من الزلزال تم ترحيلهم لولايات أخرى.. الطالب معاذ عبد الرؤوف ظل تحت الأنقاض لمدة 12 ساعة بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت حتى تم إنقاذه، وهو نجل الزوجين الذي قضيا جراء الزلزال، ويدرس في كلية الهندسة وحالته جيدة لكن متضرر نفسيا".

وأوضح شادي السروي خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه جرى إنقاذ الطالب معاذ عبد الرؤف الطالب بكلية الهندسة الذي كان تحت الأنقاض مدة تتراوح ما بين 12-14 ساعة في أعقاب انقطاع النت والكهرباء عن المنطقة وهو بخير الآن وتم نقله برفقة زملائه في الجامعة لمنطقة سكاريا بعيداً عن المنطقة المنكوبة ".