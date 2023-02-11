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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قنصل سوريا : نشكر الرئيس السيسي على دعمنا .. ومصر في قلبنا دائما

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه السفير باسل سكوتي، القنصل السوري في مصر، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقدمه من دعم لإغاثة سوريا عقب وقوع الزلزال المدمر.

وقال: "نشكر الرئيس السيسي الذي أعرب عن استعداد مصر لدعم الجهود الاغاثية في سوريا، وأيضا وزير الخارجية سامح شكري الذي اتصل بنظيره السوري وكل الوزارات في الحكومة المصرية".

 وأكد السفير باسل سكوتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن المصاب كبير في سوريا بسبب آثار الزلزال، مضيفا: "مصر أشقاءنا وإخواننا ولمسنا أن المصاب واحد من تواجدنا في مصر، ومصر في قلبنا دائما وحمى الله مصر وأهلها من كل شر".

فتح باب التبرعات للجميع

 وأشار السفير باسل سكوتي، إلى أن لأجل طرق للتبرع بالتعاون مع أبناء الجالية السورية والمجتمع المدني قمنا بالإعلان عن الصفحة الرسمية لقبول التبرعات النقدية أو العينية لأبناء الجالية في مصر، مضيفا: "الباب مفتوح للجميع ولأي جهود تساهم في التخفيف بسبب الزلزال، والسفارة فتحت باب التبرع المادي والتبرع العيني موزع في عدة أماكن في شرق القاهرة وغربها". وتابع: "الشغل والعمل الدائم على مدار الساعة والحكومة مستنفرة بشكل كامل لمحاولة التخفيف عن جميع السوريين أينما وجدوا وبدعم الأشقاء في مصر والعرب نحاول تخفيف حدة هذه الأزمة، والتبرعات النقدية ما زلنا في البداية والعينية في تجمعات كبيرة من المواد الاغاثية ملابس وأحذية وبطانيات ومواد غذائية ودوائية".

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