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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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معجزة إلهية

زلزال تركيا.. لحظة إنقاذ رضيع بعد 140 ساعة تحت الأنقاض

الطفل حمزة
الطفل حمزة

عرضت قناة "العربية" مقطع فيديو قصير يظهر به لحظة إنقاذ طفل رضيع ذي الـ7 أشهر من تحت الأنقاض في تركيا بعد 140 ساعة من كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الإثنين الماضي.
 

إنقاذ الطفل بعد 140 ساعة من تحت الأنقاض

تم إنقاذ الطفل حمزة ، البالغ من العمر سبعة أشهر ، من تحت الأنقاض بمبنى منهار في منطقة أنطاكيا في هاتاي ، جنوب تركيا.
 

140 ساعة تحت الأنقاض بدون طعام

نجحت فرق الإنقاذ التركية في إنقاذ رضيع يبلغ من العمر سبعة أشهر من تحت الأنقاض في ولاية هاتاي ، بعد 140 ساعة من كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

 

وقالت بلدية قوجالي الكبرى في بيان إن فريق الإطفاء التابع لها أنقذ الطفل حمزة من  تحت الأنقاض في مبنى فمنطقة هاتاي أنطاكيا.
 

وارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الاثنين إلى 24617 قتيلا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى في الأيام المقبلة مع استمرار البحث مع تضاؤل ​​الآمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض، وارتفاع أيضا حصيلة قتلى الزلزال في سوريا إلى 5200.
 

وتشير التقديرات الاقتصادية الأولية إلى أن الأضرار الناجمة عن الزلزال لا تقل عن 30 مليارات إلى 40 مليار دولار. وبلغت قوة الزلزال 7.7 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببت قوته في مئات من الهزات الارتدادية العنيفة في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في كلا البلدين.


 


 

 

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