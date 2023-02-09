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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زلزال جديد.. العالم الهولندي الذي تنبأ بالكارثة الحالية يثير الجدل مرة أخرى

العالم الهولندي
العالم الهولندي

أفاد تقرير لقناة “العربية”، أن الباحث الهولندي المتخصص في الزلازل فرانك هوغيربيتس بعدما أثارت تنبؤاته ضجة كبيرة  يعود من جديد لإثارة الجدل مجددا بتغريدة جديدة.

 

زلزال تركيا تسبب في حدوث تغيير

وأكد التقرير، ان هوغيربيتس كشف أن زلزال تركيا أثر علي المنطقة كلها موضحا أنها تعيد التموضع والتشكل بعد الزلزال قائلا :” زلزال تركيا تسبب في حدوث تغيير في توزيع الضغط في جميع أنحاء المنطقة، الأمر الذي تسبب في إعادة تموضع وتشكل المنطقة وقد يصيب المنطقة بزلزال جديدة".

 زلزال تركيا أدى إلى تحركها 3 أمتار

وأضاف التقرير، أن زلزال تركيا أدي إلى تحركها 3 أمتار نحو الغرب، حيث أن هوغيربيتس كان قد نشر في الثالث من فبراير الجاري تغريدة توقع فيها حدوث زلزال بقوة 7.5 درجة في تركيا والأردن وسوريا ولبنان، موضحا، أن الزلازل تميل للحدوث عند وصول كواكب إلي مواقع معينة في النظام الشمسي.


وأشار الباحث الهولندي، إلى أنّ تقارب مثل هذا في هندسة الكواكب مجتمعة يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي كبير جدًا، قائلًا: "ما كان لدينا بالأمس في تركيا هو مثالًا على ذلك، والذي يعتبر أكبر حدث زلزالي منذ أغسطس 2021، والذي كانت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، ما يعني أنّ هذا الزلزال تجاوزت قوته زلزال أغسطس".

وخلال المقطع الفيديو الذي أضافه الباحث الهولندي، أنّه مع حلول يوم 14 و15 فبراير الجاري يمكن أن نشهد تقلبات كبيرة في المنطقة، خاصة فوق خليج المكسيك وصولًا إلى المحيط الهادئ، وربما يكون هناك بعض الزيادة الزلزالية، التي يمكن أن تحدث في جنوب المكسيك أو قليلاً إلى الشمال.
 

زلزال تركيا سوريا الأردن لبنان الهولندي الجدل

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