اليوم.. الحكم علي قاتل زوجته بعد إحالة أوراقه للمفتي

تصدر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم حكمها على المتهم بقتل زوجته بعد وصلة تعذيب بسبب خلافات مالية بينهما في الزاوية الحمراء.

يذكر أن المحكمة في الجلسة السابقة أحالت أوراق المتهم إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

وأثبتت التحريات أن سبب الواقعة هي خلافات مالية بين المجني عليها وزوجها، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها بالاعتداء بالضرب عليها، وطعنها عدة طعنات نافذة بمناطق متفرقة بالجسد أودت بحياتها.

و تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا مفاده مقتل سيدة داخل شقة سكنية تابعة لدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين وجود جثة لسيدة بها آثار طعن في الرقبة والصدر، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو زوج المجني عليه.

وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.