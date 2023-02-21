اليوم.. محاكمة مراهق متهم بدهس نجل إعلامية شهيرة

تواصل محكمة الطفل بالأميرية اليوم محاكمة المتهم بدهس الطفل يوسف نجل الإعلامية رضوي العوضي، حيث تستمع لشهادة الشهود.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة مفادة وقوع حادث مرورى ومصاب بأحد الشوارع داخل كمبوند بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أصابة طفل فى العقد الثانى من العمر بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق عمره 16 عاما.

وتم التحفظ على المتهم، ونقل المصاب فى حالة حرجة للمستشفى،

وقال المتهم أنه تحصل على مفتاح سيارة ملاكي خاصة بوالده وكان يسير بها بسرعة عالية، واصطدم المجني عليه.