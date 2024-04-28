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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبيرة سياحية: الدولة تدرك أهمية مد برامج تحفيز الطيران

السياحة في مصر
السياحة في مصر

قالت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوى، إن قرار صندوق دعم السياحة والآثار بمد فترة مد برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تقدمه الوزارة حتى 29 أكتوبر 2024، مبني على دراسة وأرقام دعمت ذلك القرار ليكون نقطة ارتكاز لدفع الحراك السياحي ودعم نموه يؤكد أن الدولة تدرك جيدا أهمية ذلك الملف.

وأوضحت راندا العدوي، في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن نسبة النمو المحققة في عدد مقاعد الطيران شهدت زيادة بنسبة 27% بمرسى علم و15% في شرم الشيخ، وذلك وفقا لإحصائيات وزارة السياحة والآثار.

وأضافت أن برامج تحفيز الطيران أداة هامة في التوقيت الراهن لزيادة التدفق السياحي.

وأعربت الخبيرة السياحية عن تفاؤلها رغم التوتر في المنطقة أن يشهد النصف الثانى من 2024 معدلات سياحية تفوق العام الماضي من نفس الفترة، مرجعة ذلك للتطور والخدمات والاستراتيجيات المنفذة على أرض الواقع.

تحفيز الطيران

وأفادت بأن سياسة دعم تحفيز الطيران استراتيجية فعالة في وقت الأزمات أو تحقيق أعداد مستهدفة، مطالبة بمزيد من التيسيرات للمقاصد السياحية المصرية الأخرى، مثال طابا وأسوان.

ونوهت إلى ضرورة دراسة الأسواق المنافسة للمنتج السياحي المصري، والتنسيق مع خبراء دوليين بدعم من منظمة السياحة العالمية، لوضع خطط ترويجية طويلة الأجل. 
 

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