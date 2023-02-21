تعرف على الفرق بين الهزة الأرضية والزلزال

بعد كثرة الهزات الأرضية بعد زلزال السادس من فبراير الجاري في تركيا وسوريا، يتساءل الكثير من الناس عن الفرق بين "الهزة الأرضية" و"الزلزال".

وفيما يلي نذكر الفوارق الهامة بين الهزة الأرضية والزلزال.

الهزة الأرضية: هي اهتزاز الأرض بسبب حركة الصفائح التكتونية بصورة ليست قوية، أو ما يعرف بـ "الحركة التذبذبية"، وتكون بقوة أقل من 4.9 درجة على مقياس "ريختر"، وغالبًا يتم الشعور بهذا النوع من الهزات عند حدوثها مع بعضها، ولكنها لا تسبب أي أضرار تذكر.

الزلزال: ظاهرة طبيعية تنتج عن حركة الصفائح التكتونية داخل الأرض بسبب مؤثرات جيولوجية.

وكلمة “زلزال” توحي بشدة الاهتزاز والزلزلة القوية، لدرجة أن الأرض من شدة الزلزلة تخرج أثقالها، وهو يكون بقوة 5 درجات وأكثر على مقياس “ريختر".

يسبب هذا النوع من الزلازل أضرارًا متفاوتة في المباني والمنشآت الأخرى والأماكن المأهولة بالسكّان حسب درجة قوته.

يتدرج مقياس ريختر من درجة واحدة إلى 10 درجات من الناحية النظرية، لكنه من الناحية العملية يمكن أن يصل إلى أكثر من ذلك، فهو عبارة عن سلم مفتوح، رغم أنه لم تسجل 10 درجات على هذا المقياس في تاريخ الزلازل.