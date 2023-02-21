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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الكاتبة منصورة عز الدين تتحدث عن تجاربها الروائية المتنوعة في مكتبة الإسكندرية

صدى البلد

تستقبل مكتبة الإسكندرية،  الكاتبة منصورة عز الدين، للحديث حول الكتابة وأحدث إصداراتها، وتجاربها الروائية المتنوعة، وذلك يوم الخميس، 23 فبراير، فى تمام الساعة الخامسة مساء، فى قاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وعملت منصورة عز الدين عقب تخرجها من الجامعة بمجال الصحافة كمحررة، وتدرجت في المناصب حتى شغلت منصب نائب رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب المصرية إلى جانب عملها كمحررة لقسم الكتب بالجريدة.

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واهتمت الكاتبة بالأدب في سن مبكرة، وبدأت في كتابة القصة منذ سنوات دراستها الجامعية، ونُشرت نصوصها القصصية ومقالاتها في العديد من الصحف والمجلات المحلية والعالمية، ومن بينها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ومجلة جرانتا البريطانية، وترجمت أعمالها الأدبية إلى ما يزيد عن 10 لغات أجنبية.

كما تم اختيار منصورة عز الدين في عام 2009 من بين أفضل 39 كاتبًا عربيًّا تحت سن الأربعين في مشروع بيروت 39، كما حصلت على منحة إقامة أدبية من المدينة الدولية للفنون بباريس، والمعهد الثقافي الفرنسي لإنجاز كتاب يدور حول ذاكرة الطفولة. ومن أهم أعمالها ضوء مهتز، متاهة مريم، خطوات في شنغهاي في معنى المسافة بين مصر والصين، ورواية بساتين البصرة التي صدرت عام 2020م. 

وصدر لها مجموعات قصصية: "ضوء مهتز" (2001)، "نحو الجنون" (2013) و"مأوى الغياب" (2018) وروايات: "متاهة مريم" (2004)، "وراء الفردوس" (2009)، "جبل الزمرد" (2014)، "أخيلة الظل" (2017) و"بساتين البصرة" (2020). 

ووصلت روايتها "وراء الفردوس" إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2010. ونالت مجموعتها القصصية "نحو الجنون" جائزة أفضل مجموعة قصصية مصرية من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2014، وفازت روايتها "جبل الزمرد" بجائزة أفضل رواية عربية من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2014. ووصلت مجموعتها القصصية "مأوى الغياب" إلى القائمة القصيرة لجائزة الملتقى للقصة العربية عام 2018 والقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد فرع الآداب عام 2020.

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