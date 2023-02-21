السويس .. المصريين الأحرار ينظم معرض منتجات المشغولات اليدوية لذوي الهمم

نظمت لجنة التنمية المجتمعية بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بحزب «المصريين الأحرار» بمحافظة السويس معرض لمنتجات المشغولات اليدوية لبراعم الصم وضعاف السمع "المشغولات اليدوية" في إطار تنمية المجتمع وتعليم الحرف وتشجيعهم على الإنتاج ودعمًا للراغبين في تأسيس مشروعات صغيرة ومتناهية لذوي الهمم.

وجاء ذلك برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة تراضى واصل الأمين العام، وبإشراف عادل فاضل أمين الحزب بالسويس وعضو الهيئة العليا وتنفيذ لجنة التنمية المجتمعية برئاسة غادة جمال بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر برئاسة صفاء على.

تعليم المشغولات اليدوية للبراعم

و قال عادل فاضل أمين الحزب، إن الهدف من المعرض وورشة العمل هو تعليم المشغولات اليدوية للبراعم من سن 8 سنوات إلى 12 سنة و بمشاركة مجموعة من براعم الصم وضعاف السمع، وتعليمهم هواية ومهنة جديدة من الصغر وتشجيعهم على الإنتاج وتحقيق ربح لصالحهم.

وقد تم التدريب على ثلاث اسابيع وفى نهاية التدريب تم عمل معرض للمشغولات اليدوية للمتدربين وبيعها لصالحهم . لتنمية فكرة المشروعات الصغيرة لديهم ؛قامت بالتدريب المدربة فاطمة غريب مساعد لجنة المشروعات الصغيرة بمساعدة مارى جرجس رئيس لجنة الصم وضعاف السمع بترجمة الكلام إلى لغة الإشارة وساعد في عمل المشغولات ميرفت لمعى، أمل أحمد مساعدين لجنة المشروعات بالحزب و رامى نصر ومريم سعيد وريمون عزيز مساعدين لجنة الصم وضعاف السمع .

وقالت المدربة فاطمة غريب، إن المشغولات اليدوية هى منتجاتهم خلال الورشة وصنعوا بأيديهم الانسيال والعقود والخواتم والسبح فى إطار تنمية المجتمع و تعليم الحرف والمهارات للبراعم لتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة أو تصنيع الهدايا لاصدقائهم بأنفسهم؛ وفى نهاية المعرض تم توزيع الأرباح عليهم وايضا الهدايا من المشغولات .

وفي ختام المعرض قام أمين الحزب بالسويس بتوزيع شهادات الشكر والتقدير على جميع من ساهموا في التدريب وتنظيم المعرض .