يتاجر في مخدر ويتعاطى آخر.. تحقيقات النيابة في اتهام سائق بالمعصرة

ينشر موقع صدى البلد تحقيقات النيابة العامة في قضية اتجار سائق بالمخدرات وتعاطيه الحشيش وإحراز سلاح أبيض بالمعصرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3388 لسنة 2025 جنايات المعصرة، المقيدة برقم 1020 لسنة 2025 كلي حلوان، وبإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام المتهم «محمود. م»، 21 سنة، سائق، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهر «إندازول كاربوكساميد» المخدر بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت التحقيقات إحراز المتهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وإحراز سلاح أبيض «مطواة» دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.