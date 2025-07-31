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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رانج روفر هتسجنه.. نجم الأهلي أفشة ورجل أعمال شهير وجها لوجه بالمحكمة

محمد مجدي أفشة - نجم الأهلي
محمد مجدي أفشة - نجم الأهلي
كتب محمد عبدالله :

قررت المحكمة المختصة، تأجيل معارضة رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، في حكم الحبس  3 سنوات، لجلسة 3 سبتمبر المقبل.

وفي تلك السطور، نرصد لكم التفاصيل الكاملة للواقعة. 

تفاصيل الواقعة 

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام محمد مجدي أفشة بتسليم شيك بقيمة 13 مليون جنيه إلى المتهم، مقابل قيام الأخير باستيراد سيارة ماركة رانج روفر له من الخارج قبل أن يفاجأ اللاعب بعدم تنفيذ الاتفاق أو رد المبلغ.

جهات التحقيق تستمع لأقوال أفشة

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال اللاعب مجدي أفشة في واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب عليه.

واتهم اللاعب مجدي أفشة، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، رجل أعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.

وأوضح مجدي أفشة أنه أعطى رجل الأعمال مبلغا ماليا نظير شراء سيارة له من الخارج، ولكن المتهم مكث في المماطلة لعدة أشهر.

وقررت نيابة التجمع، إحالة رجل أعمال إلى المحاكمة العاجلة، في اتهامه بالنصب على مجدي أفشة.

حكم درجة أولى

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أول درجة، حبس رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على “محمد مجدي أفشة”، لاعب النادي الأهلي، بالحبس 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني 10 آلاف جنيه.

حكم مستأنف ثاني درجة

قررت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، تأييد حكم حبس رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، 3 سنوات؛ لتغيبه عن حضور الاستئناف.

بينما تغيب دفاع المتهم عن حضور الجلسة، وقررت المحكمة تأييد الحكم السابق.
 

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