مفيش غير ضرب..موظف البدرشين وقف علي تكه وكان هيموت..القصة الكاملة

أثارت مواقع التواصل الإجتماعي الحديث عن تعدي عدد من الأشخاص على موظف بالضرب مستخدمين الشوم فى قرية بالبدرشين تابعة لمحافظة الجيزة وفى هذه السطور نرصد لكن كل تفاصيل الواقعة

بداية الواقعة

رصدت مباحث الجيزة مقطع فيديو ، يرصد اعتداء عدد من الأشخاص على موظف بالشوم في قرية تابعة لمركز البدرشين، مما أسفر عن إصابته بكسور بأنحاء جسده، نتيجة خلافات بينهم، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

بلاغ لمديرية أمن الجيزة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض شخص لاعتداء بقرية أبو صير في البدرشين، ونقله إلى المستشفى لإسعافه، وبإجراء التحريات الأولية، تبين لرجال المباحث أن المجني عليه أثناء سيره بأحد شوارع القرية فوجىء بهجوم عدد من الأشخاص عليه والاعتداء عليه بالشوم والشروع في قتله، مما أسفر عن إصابته بكسور وجروح بأنحاء جسده بسبب خلافات سابقة بينهم.

تحديد المتهمين من قبل الأجهزة الأمنية

حدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.