سؤال برلماني حول جاهزية الدولة لمواجهة مخاطر فيضان النيل

طالب النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، الحكومة بتوضيح مدى استعداد أجهزة الدولة لمواجهة مخاطر ارتفاع مناسيب مياه نهر النيل خلال موسم الفيضان، والكشف عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتأمين المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية بالمناطق الأكثر عرضة للخطر.

وتساءل النائب عن مدى جاهزية الدولة للتعامل مع أي ارتفاع محتمل في منسوب مياه النيل خلال موسم الفيضان، ومدى الاستعداد للتعامل مع التداعيات التي قد تنتج عن ذلك، خاصة في المناطق القريبة من مجرى النهر.

الكشف عن المناطق الأكثر عرضة لمخاطر الفيضان

وشدد عضو النواب على أهمية الكشف عن المناطق الأكثر عرضة لمخاطر الفيضان، وأعداد المواطنين والمنشآت والأراضي الواقعة ضمن نطاقات الخطر، إلى جانب وضع خطط واضحة للتعامل مع أي طارئ بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات.

كما طالب بالكشف عن مدى جاهزية السد العالي والقناطر والجسور ومحطات الرفع والصرف والمنشآت المائية، للتعامل مع مناسيب المياه خلال موسم الفيضان، فضلًا عن توضيح ما تم تنفيذه من خطة الاستعداد للموسم، وأسباب أي تأخير في تنفيذ الإجراءات المقررة.

وأكد على ضرورة رفع درجة الاستعداد والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مع سرعة التعامل مع أي مؤشرات لارتفاع مناسيب المياه، ووضع خطط استباقية للحد من المخاطر وحماية المناطق والمواطنين الأكثر تعرضًا لتداعيات الفيضان.