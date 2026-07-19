قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تستحوذ على طائرة تجسس للجيش الأمريكي
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في شبرا الخيمة.. صور
60 دقيقة | ضغط متواصل من إسبانيا وصمود أرجنتيني في نهائي المونديال
ارتفاع جديد لأسعار الذهب محليا.. لماذا صعد المعدن الأصفر رغم هبوطه عالميا؟
عدوان جديد .. جيش الاحتلال يستهدف مزرعة في بريف القنيطرة السورية بالمدفعية
أحمد موسى يهاجم حكم نهائي كأس العالم: فاسد.. والضرب والمصارعة شغالة
مبلغ ضخم.. اتحاد جدة يتقدم بعرض للأهلي لضم إمام عاشور
حريق ضخم على ساحل البحر المتوسط يجبر الفرنسيين على الهروب من منازلهم
عميد علوم الأزهر يدرب الأئمة والوعاظ على استخدام الذكاء الاصطناعي في الدعوة.. صور
من هو البلغاري إيفاييلو بيتيف؟.. المدرب المرشح لقيادة الزمالك
إصابة 9 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية أريزونا الأمريكية
الأهلي يقرر إلغاء وديتي إسبانيول وجيرونا في معسكر إسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسؤول بوزارة الري يحسم الجدل حول فيضان النيل الأزرق: لا أزمة مياه في مصر ومتابعة يومية لتطورات سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة
رنا عبد الرحمن

أكد المهندس سامح عبد الرحمن، نائب رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، أن ما يتردد بشأن تعرض النيل الأزرق لموجة جفاف أو انخفاض حاد في معدلات الفيضان لا يعني بالضرورة تأثر مصر بنقص في المياه، مشددًا على أن الدولة تمتلك منظومة متكاملة لرصد المتغيرات المناخية وإدارة الموارد المائية بما يضمن تأمين الاحتياجات المائية للمواطنين.

وقال عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن وزارة الموارد المائية والري تتابع موسم الفيضان لحظة بلحظة، من خلال مراكز متخصصة تعتمد على أحدث وسائل الرصد والتحليل، مؤكدًا أن المؤشرات النهائية لموسم الفيضان لا يمكن الحكم عليها إلا مع نهاية شهر أغسطس، باعتباره الفترة التي تشهد الجزء الأكبر من إيرادات النيل الأزرق.

وأوضح أن الهضبتين الإثيوبية والاستوائية تمران بثلاثة مواسم للأمطار على مدار العام، وهو ما يجعل معدلات تدفق المياه تتغير بصورة طبيعية من فترة إلى أخرى، لافتًا إلى أن نحو نصف إيراد النيل الأزرق يأتي خلال النصف الثاني من موسم الفيضان، الأمر الذي يجعل التقييم النهائي للموسم مرتبطًا باستكمال البيانات المناخية والهيدرولوجية.

وشدد نائب رئيس قطاع مياه النيل على أن مصر لا تواجه أي أزمة في توفير المياه، مؤكدًا أن منظومة إدارة الموارد المائية تعمل بكفاءة عالية، وأن الدولة تمتلك خططًا واضحة للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، سواء في حالات انخفاض أو ارتفاع معدلات الفيضان، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات القطاعات المختلفة.

وأضاف أن توقعات الفيضان تتحسن تدريجيًا مع تقدم الموسم المطري، حيث تزداد دقة النماذج العلمية مع توافر المزيد من البيانات الخاصة بالأمطار ودرجات الحرارة وحركة السحب، وهو ما يساعد الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن مركز التنبؤ التابع لوزارة الموارد المائية والري يعقد اجتماعات يومية لمتابعة تطورات موسم الأمطار، ورصد حالة نهر النيل، وتحليل تأثير الظواهر المناخية العالمية، مثل «النينو» و«النينيا»، لما لهما من دور مباشر في تحديد معدلات هطول الأمطار على منابع النيل، وبالتالي التأثير في حجم الإيرادات المائية.

وفيما يتعلق بملف سد النهضة، أوضح عبد الرحمن أن السودان تعد الدولة الأكثر تأثرًا بالتغيرات المفاجئة في تشغيل السد الإثيوبي، نظرًا لقربها الجغرافي من موقع السد، مؤكدًا أن غياب التنسيق بشأن قواعد التشغيل يزيد من صعوبة إدارة الموارد المائية المشتركة بين دول الحوض.

وجدد التأكيد على أن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم ملء وتشغيل سد النهضة يظل الحل الأمثل لضمان تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، والحفاظ على استقرار إدارة المياه في حوض النيل، مشددًا على أن الدولة المصرية تواصل متابعة هذا الملف بدقة، مع الاعتماد على التخطيط العلمي وإدارة الموارد المائية بكفاءة، بما يضمن الحفاظ على الأمن المائي وعدم تأثر المواطنين بأي تطورات مستقبلية.

سد النهضة احمد موسى صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبارة إسبانيا

بث مباشر مجانًا.. قناة مفتوحة لمشاهدة مبارة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. اضغط هنا وسجل بياناتك الآن

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

رضا عبدالعال

عاجل.. "الأعلى للإعلام" يمنع رضا عبد العال من الظهور 4 أشهر.. ويفاجئ الجميع بقرار "التأجيل"

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر الذهب الآن

تراجع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الاسواق

تراجع كبير يضرب أكثر من 10 سلع غذائية أساسية .. تعرف على أسعار السلع اليوم

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم في مصر

أسعار الجنيه الذهب والسبائك اليوم في مصر

بالصور

استغلي الصيف واستعدى لرمضان.. طريقة تجفيف البرقوق وعمل القراصيا في المنزل

البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فيديو

حقيقة قصة عامل الخردة

كسر قلبه وصوره.. القصة الكاملة لجامع الخردة ورسالة زوجته لصاحب الفيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| عادت للشرقية من جديد.. إنقاذ ثاني مـ صاب بلدغة ثعبان

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد