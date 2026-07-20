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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توك شو| هل يهدد ضعف فيضان النيل مصر؟.. وأحمد موسى: السائح يجب ألا ينتظر بالمطار أكثر من 25 دقيقة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

هل يهدد ضعف فيضان النيل مصر؟.. مسؤول بـ«الري» يكشف الحقيقة ويحسم تأثير السد الإثيوبي
كشف المهندس سامح عبد الرحمن، نائب رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، حقيقة ما يتردد بشأن تعرض النيل الأزرق لموجة جفاف أو انخفاض في معدلات الفيضان خلال الفترة المقبلة، موضحًا مدى تأثير ذلك على مصر في ظل استمرار أزمة السد الإثيوبي.

وليد حجاج: تعطل فيسبوك وإنستجرام عالميًا.. وشمل العديد من الدول
أكد المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات ومستشار الهيئة العليا للأمن السيبراني، أن العطل الذي أصاب منصتي فيسبوك وإنستجرام كان عالميًا وشمل العديد من الدول، وليس مصر فقط.

مدير عام ضرائب الدخل يوضح حلول المشكلات الخاضعة للضرائب وآليات إنهاء المنازعات
أكد وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبية، أن منظومة التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف تقديم حلول عملية للمشكلات التي تواجه الممولين في الملفات الخاضعة للضرائب، إلى جانب وضع آليات أكثر مرونة وسرعة لإنهاء المنازعات الضريبية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين، ويعزز الثقة في المنظومة الضريبية ويشجع على الالتزام الطوعي.

عراقجي يكشف "ثغرة أمنية" في مكتب المرشد سهلّت اغتيال خامنئي
قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن الحرب مكلفة، مؤكدًا على ضرورة الوصول إلى حل عبر الوسائل السياسية.

2700 خريج بلا تكليف.. أمين صندوق العلاج الطبيعي يكشف تفاصيل الأزمة
كشف الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، آخر تطورات أزمة تكليف خريجي العلاج الطبيعي.
محمد حجازي: الاستثمار الزراعي في تنزانيا يعزز الأمن الغذائي ويوفر احتياجات مصر المائية
أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الزيارات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدول الأفريقية، تعكس رؤية مصر لتعزيز حضورها في القارة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي مع الدول الشقيقة.

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: أونروا تضطلع بدور محوري في دعم شعبنا
قال السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: إن الأونروا تضطلع بدور محوري في دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على الصمود والبقاء على أرضه.

أحمد موسى: العلمين الجديدة أصبحت مدينة لكل المصريين.. والإقبال غير مسبوق
أكد الإعلامي أحمد موسى أن مدينة العلمين الجديدة تشهد طفرة كبيرة في معدلات الإقبال خلال موسم الصيف.

أحمد موسى: مصر بلد الأمن والأمان.. والسائح يجب ألا ينتظر بالمطار أكثر من 25 دقيقة
أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون من أكبر المقاصد السياحية في العالم، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تطوير منظومة استقبال السائحين، وتسهيل إجراءات الدخول والخروج من المطارات، بما يواكب المعايير العالمية.

بعد فحص 1.5مليون مواطن.. القومي لحقوق الإنسان يكشف أرقام حالات التعاطي بمصر
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه خلال السنوات الأخيرة تم إجراء الكشف والتحاليل الخاصة بالمواد المخدرة لنحو 1.5 مليون مواطن، موضحًا أن عمليات الكشف تتم بشكل مفاجئ.

 

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