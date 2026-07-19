قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 سيارات SUV تحمل العلامة الصينية في مصر.. اعرف الأسعار
طائرات F-16 وF-35 تتجه نحو الشرق الأوسط.. ماذا يعني تحريك أمريكا مقاتلاتها للمنطقة؟
انفجارات قوية تهز ضواحي أربيل بكردستان العراق
تأجيل محاكمة 20 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان في أوسيم لـ 21 سبتمبر
محمد حجازي: الاستثمار الزراعي في تنزانيا يعزز الأمن الغذائي ويوفر احتياجات مصر المائية
ترامب: وقف إطلاق النار هذا الأسبوع أو تصعيد كبير
مش كوبري للأهلي.. رسالة من حسام عبد المجيد قبل احترافه في بلغاريا
الجيش الكويتي: أضرار جسيمة وحرائق في منشآت حيوية جراء الهجمات الإيرانية
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 161 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة
مصر تدين الاعتداء الإيراني على الكويت: تغليب الحلول الدبلوماسية يحفظ أمن واستقرار المنطقة
انفراد.. أول تعليق من إيفايلو بيتيف بشأن مفاوضات تدريب الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دبلوماسي سابق: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تعزز الشراكة الاستراتيجية وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في أفريقيا

مصر وتنزانيا
مصر وتنزانيا
محمد البدوي

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الزيارات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدول الأفريقية تحمل رسائل سياسية واقتصادية مهمة، وتعكس حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع دول القارة وترسيخ الشراكات الاستراتيجية.

التعاون والشراكة الاستراتيجية

وأوضح حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن العلاقات بين مصر وتنزانيا تشهد تطورًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن سد جوليوس نيريري يعد أحد أبرز المشروعات التي تجسد عمق التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

تعزيز الأمن الغذائي

وأضاف أن التوسع في الاستثمارات الزراعية المصرية داخل تنزانيا يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال توفير سلاسل قيمة غذائية متكاملة، إلى جانب دعم الاحتياجات المائية لمصر عبر التعاون المشترك.

وأشار إلى أن أمن البحر الأحمر يمثل مسؤولية مشتركة للدول المشاطئة، في إطار المجلس العربي الأفريقي، لافتًا إلى أن حديث الرئيس السيسي عن الممر الأفريقي الممتد على الساحل الغربي للبحر الأحمر يعكس رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وحماية المصالح المشتركة.

دعم التعاون الاقتصادي

واقترح حجازي إنشاء صندوق متخصص لتمويل توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي شدد خلال الزيارة على أهمية إطلاق مشروع للاستصلاح الزراعي في تنزانيا، بما يدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما أوضح أن الرئيس السيسي اصطحب وفدًا يضم نحو 40 رجل أعمال، التقوا بنظرائهم في تنزانيا لبحث فرص الاستثمار، مؤكدًا أن نجاح الشركات المصرية في أفريقيا يتطلب توفير تمويلات وتسهيلات مصرفية تساعدها على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى داخل القارة.

مصر وتنزانيا سد جوليوس نيريري تعزيز الأمن الغذائي الرئيس السيسي أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبارة إسبانيا

بث مباشر مجانًا.. قناة مفتوحة لمشاهدة مبارة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. اضغط هنا وسجل بياناتك الآن

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

ترشيحاتنا

المغربي بادو الزاكي مدربًا لمنتخب الأردن لكرة القدم خلفًا لجمال سلامي

المغربي بادو الزاكي مدربًا لمنتخب الأردن لكرة القدم خلفًا لجمال سلامي

نهائي كأس العالم..لامين يامال يقود تشكيل إسبانيا لمواجهة الأرجنتين

نهائي كأس العالم..لامين يامال يقود تشكيل إسبانيا لمواجهة الأرجنتين

نهائي المونديال.. ميسي يقود تشكيل الأرجنتين أمام إسبانيا

نهائي المونديال.. ميسي يقود تشكيل الأرجنتين أمام إسبانيا

بالصور

استغلي الصيف واستعدى لرمضان.. طريقة تجفيف البرقوق وعمل القراصيا في المنزل

البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| عادت للشرقية من جديد.. إنقاذ ثاني مـ صاب بلدغة ثعبان

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العلاقة الإيجابية.. بوابة الطمأنينة الأسرية

المزيد