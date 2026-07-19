دبلوماسي سابق: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تعزز الشراكة الاستراتيجية وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في أفريقيا

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الزيارات التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدول الأفريقية تحمل رسائل سياسية واقتصادية مهمة، وتعكس حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع دول القارة وترسيخ الشراكات الاستراتيجية.

التعاون والشراكة الاستراتيجية

وأوضح حجازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن العلاقات بين مصر وتنزانيا تشهد تطورًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن سد جوليوس نيريري يعد أحد أبرز المشروعات التي تجسد عمق التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

تعزيز الأمن الغذائي

وأضاف أن التوسع في الاستثمارات الزراعية المصرية داخل تنزانيا يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال توفير سلاسل قيمة غذائية متكاملة، إلى جانب دعم الاحتياجات المائية لمصر عبر التعاون المشترك.

وأشار إلى أن أمن البحر الأحمر يمثل مسؤولية مشتركة للدول المشاطئة، في إطار المجلس العربي الأفريقي، لافتًا إلى أن حديث الرئيس السيسي عن الممر الأفريقي الممتد على الساحل الغربي للبحر الأحمر يعكس رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وحماية المصالح المشتركة.

دعم التعاون الاقتصادي

واقترح حجازي إنشاء صندوق متخصص لتمويل توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي شدد خلال الزيارة على أهمية إطلاق مشروع للاستصلاح الزراعي في تنزانيا، بما يدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما أوضح أن الرئيس السيسي اصطحب وفدًا يضم نحو 40 رجل أعمال، التقوا بنظرائهم في تنزانيا لبحث فرص الاستثمار، مؤكدًا أن نجاح الشركات المصرية في أفريقيا يتطلب توفير تمويلات وتسهيلات مصرفية تساعدها على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى داخل القارة.