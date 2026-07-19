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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

2700 خريج بلا تكليف.. أمين صندوق العلاج الطبيعي يكشف تفاصيل الأزمة

العلاج الطبيعي
العلاج الطبيعي
اخبار توك شو

كشف الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، آخر تطورات أزمة تكليف خريجي العلاج الطبيعي.

وقال أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي إن الجميع يعلم حجم المعاناة التي يمر بها خريجو العلاج الطبيعي، موضحًا أن هناك أكثر من 2700 خريج يواجهون المشكلة نفسها، حيث أصبحوا خارج منظومة العمل الحكومي، وبدون تكليف، مع تسجيل موقفهم بأنهم خارج العمل.

وأضاف أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن أي طبيب تكون لديه فرصة للتدريب داخل المستشفيات، لكن في الوضع الحالي لا تتوافر هذه الفرصة لهؤلاء الخريجين، مؤكدًا أن نحو 2700 خريج أصبحوا بدون تكليف.

ولفت إلى أن الجميع يبحث عن حلول منذ عام، وتم التواصل مع وزارة الصحة لحل الأزمة، موضحًا أن التكليف يتم وفقًا للاحتياجات الفعلية، وأن النقابة تقدر الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، لكنها تؤكد وجود احتياج لتكليف خريجي العلاج الطبيعي.

وأشار إلى أن هذا الملف يحتاج إلى حل سريع، موضحًا أن العلاج الطبيعي ليس المجال الطبي الوحيد الذي يعاني من أزمة عدم التكليف، وإنما توجد كليات طبية أخرى تواجه تحديات مشابهة، وهو ما يستدعي وضع حلول مناسبة لتجنب تفاقم المشكلة.

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