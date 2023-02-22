حتحوت يكشف دور «الماتش» في تحقيق حلم طفل أسوان بمقابلة لاعبي الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن دور برنامج «الماتش» في احتفال لاعبي النادي الأهلي، بعيد ميلاد عبدالله، طفل أسوان وذلك عقب المباراة التي جرت اليوم بالدوري المصري الممتاز.

وقال هاني حتحوت، إن برنامج «الماتش» أجرى مقابلة مع الطفل الأسواني، عبدالله، والذي تمنى التقاط الصور التذكارية رفقة لاعبي النادي الأهلي، وذلك عقب المباراة المرتقبة بين الفريقين، فما كان منه إلا أن بعث بالفيديو للكابتن سامي قمصان والذي وعده بتحقيق أمنية الطفل.

وفي هذا الشأن، أعرب محمود كامل والد الطفل عبد الله، من خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، عن سعادته بتحقيق حلم نجله بمقابلة لاعبي النادي الأهلي والتقاط الصور التذكارية معهم.

وتمنّى محمود كامل والد الطفل عبد الله، استمرار نادي أسوان بمسابقة الدوري المصري الممتاز، من أجل استقبال النادي الأهلي في الموسم المقبل، والتقاط الصور التذكارية مرة أخرى مع اللاعبين ومع محمود الخطيب، رئيس النادي، الذي غاب عن رحلة اليوم.