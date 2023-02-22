مضاعفات فرط نشاط الغدة الدرقية .. أعراض خطيرة

يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية مجموعة من المضاعفات الخطيرة التى تهدد الإنسان وتؤثر على حياته اليومية وتهدد بقاءه فى بعض الأحيان وتسمى هذه الحالة بـ عاصفة الغدة الدرقية.



تحدث مضاعفات فرط نشاط الغدة الدرقية فى حالات نادرة ولكنها واردة الحدوث إذا لم يتم اكتشاف المرض بسرعة أو لم يتم علاجه بشكل صحيح أو اهمل المريض العلاج.

ووفقا لما جاء فى موقع “ NHS” نعرض إليكم أهم مضاعفات فرط نشاط الغدة الدرقية “عاصفة الغدة الدرقية ”:

تسارع في ضربات القلب

ارتفاع حرارة بشكل عالي

الإسهال والمرض

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).

الهياج الشديد والارتباك

فقدان الوعي

الرجفان الأذيني

هشاشة العظام

فشل القلب