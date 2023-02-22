لتعزيز التعاون الثنائي| الجزائر والأردن يؤكدان استعدادهما لتنفيذ خارطة الطريق الموقعة بينهما

أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن ووزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل الأردني يوسف الشمالي الذي يرأس وفد بلاده الزائر للجزائر، الاستعداد لتنفيذ خارطة الطريق الجزائرية-الأردنية الموقعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري للفترة 2023-2025، عبر تكثيف الاتصالات الثنائية على جميع المستويات.

جاء ذلك خلال استقبال عبدالرحمن، أمس الثلاثاء بمقر الحكومة الجزائرية بالعاصمة، للوفد الوزاري الأردني.

وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان، أن المحادثات شكلت فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية، والتأكيد على استعداد الطرفين للعمل من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين من خلال تمكين الفرص الاستثمارية وتنشيط آليات التعاون الثنائي في شتى المجالات، وفقا لتوجيهات قائدي البلدين.

كما أعرب الطرفان عن "ارتياحهما لنتائج هذه الزيارة المهمة"، لاسيما خارطة الطريق الجزائرية-الأردنية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، للفترة 2023-2025.