شاهد | منة فضالي تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة على إنستجرام

تألقت الفنانة منة فضالي، في أحدث صور قامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة .

تفاصيل إطلالة منة فضالي



وظهرت منة فضالي، وهي ترتدي فستان من الحرير متوسط الطول بأكمام طويلة باللون الابيض والأخضر، وبتصميم مميز ومكشوف، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.



وظهرت منة فضالي بشعر طويل وقامت بترك خصلات شعرها منسدلة على أكتافها وظهرها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.



واكملت منة فضالي إطلالتها بوضع المكياج، وأختارت اللون الروز كأحمر شفاه مع الآي لاينر والماسكرا والكحل باللون الأسود والآي شادوا بألوان قاتمة على طريقة السموكي ايز، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها .

وأرتدت منة فضالي أكسسورات بسيطة، فقامت بإختيار قرطين وساعة يد باللون الذهبي في السيلفر، وهو ما اكمل من إطلالتها.