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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"الرؤية المصرية".. معرض لأعمال كبار الفنانين التشكيليين في الرياض

صدى البلد

نظم جاليري بيكاسو ايست، معرض “الرؤية المصرية” بنسخته الثانية، وافتتح قبل ساعات بجاليري أحلام بالرياض، بحضور لفيف من السفراء والفنانين المصريين والسعوديين.

ومن بين السفراء الذين حضروا الافتتاح، سفير المصري بالمملكة العربية السعودية أحمد فاروق، السفيرة الفنلندية لدي المملكة Mrs Anu-Eerika Viljanen،السفير الايطالي Roberto Cantoneوالسفير الجزائري محمد على بو غازى، الفنان رضا إبراهيم صاحب جاليري بيكاسو ايست، والفنان الكبير أحمد شيحا والفنان إبراهيم غزالة والفنان محمد مرعي.

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يضم المعرض أعمال أكثر من ١٥ فنانا مصريا، هم جورج بهجورى – حلمي التوني – مصطفي الرزاز – جرجس لطفي – أحمد شيحا – منير إسكندر – حسن عبد الفتاح – عفت حسني-حسن الشرق – إبراهيم غزالة – فتحي عفيفي – حسن راشد – إيمان أسامة – مصطفي الفقي -هند الفلافلي- ايمن السمري – محمود مرعي – ياسين حراز- عبده رمزي – عمار شيحا.

ويعد الفنان أحمد شيحا، واحد من ضمن الفنانين التشكيليين الذى حصدوا العديد من الجوائز الفنية، شهادة تقدير مجلس حكومة كاليفورنيا عن أعماله الفنية بها، عام 1989، وشهادة تقدير من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لنجاحه في رحلته الفنية، والميدالية الذهبية من جامعة الإسكندرية، وجائزة الدولة التقديرية في الفنون 2016 وغيرها من التكريمات المحلية والدولية.

وبخصوص الفنان إبراهيم غزالة، تولي العديد من المهام الفنية، سافر مع الفنانين الدكتور شعبان مشعل – محمد صبرى إلى سلطنة عمان فى مهمة رسمية من وزارة الثقافة لتسجيل معالم الطبيعة العمانية فى الفترة من 91 مارس حتى إبريل 9110، ومثل مصر فى مؤتمر دول عدم الانحياز للثقافة والفن عام 9199 بتيتوجراد بيوغوسلافيا. -شارك فى ورشة عمل عن المنظر الطبيعى فى بنتيداتيللو بسيشليا جنوب ايطاليا 9119، وقوميسير ملتقى الأقصر الدولى الثانى للتصوير.

والفنان محمود مرعي، بدأ مشواره الفني بالرسم في شوارع المحروسة لكي يصل فنه إلى المواطنين بسهولة ويسر، حتى نالت لوحاته إعجاب كل من يراها، وكانت إنطلاقة جديدة له، وشارك بلوحاته في العديد من المعارض الفنية إلى أن وصل لحلمه الذي ظل يحارب من أجله ألا وهو امتلاكه لمعرض يضم أعماله الفنية ويكون مملكته الشخصية.

الفنانين التشكيلين وزارة الثقافة المملكة العربية السعودية جاليري بيكاسو رؤية مصر

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