أنسي أبو سيف: 4 من مصممي مناظر الأفلام سيغيرون شكل السينما المصرية

كشف مهندس الديكور أنسي أبو سيف، عن رأيه فى الجيل الجديد من مصممي المناظر ومهندسي الديكور المتواجدين على الساحة فى الوقت الراهن.

وقال “أبو سيف”، فى تصريحات لـ “صدى البلد”، إن هناك العديد من مصممي المناظر المتواجدين على الساحة الفنية حالياً جيدون للغاية، مثل محمد عطية، وفوزي العاومري، وعلي حسام، وأرى أن لهم مستقبلا رائعا، إضافة إلى محمد أمين وجميعهم سيغيرون شكل السينما المصرية.

وكان كشف مصمم المناظر الشهير أنسي أبو سيف أنه وافق على تقديم مستر كلاس ضمن فاعليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لأول مرة ، حتي يطلع على ما يقدمه الشباب ويستمع إلى آرائهم .

وتابع أنسي أبو سيف، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، الجيل الجديد لديه سهولة ووفرة فى الحصول علي المعلومات ومنفتح على العالم ، وكنت اتمني الالتقاء معهم لأتعرف على أعمال ووجهة نظرهم.

وأضاف “حالياً نري العالم بعين الجيل الجديد ، واحيانا لا نفهمها ، ولكنهم قاردون على الوصول الى أمور لايصل جيلنا اليها”.

واستكمل أنسي أبو سيف “موافقتي على عمل أو رفضه تعود الى مدي قدرتي على تقديم شىء جديد أولا، فحين أشعر ان السيناريو سبق وان قدمته أمر شبيه له أرفضه لأنني لن أقدم جديدا”.

وأوضح “على سبيل المثال رفضت تقديم الموسم الثاني من مسلسل لحظات حرجة، رغم أنني بنيت مستشفي كاملة فى الجزء الاول، وحين عرضوا على تقديم الموسم الثاني رفضت رغم ان كل المواد موجودة في المخازن، ولا اخفي أنني كنت لا أملك أموالا حينها، ولكني ارتأيت أن أترك شخصا آخر يقدم رؤية جديدة”.