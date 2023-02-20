أنسي أبو سيف: أسيا غضبت مني بسبب نائب في الأرياف

التقى مهندس الديكور أنسي أبو سيف، الجمهور اليوم في ندوة خاصة، وماستر كلاس على هامش فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ، المستمرة في الفترة من 16 حتى 22 فبراير.

وكشف مهندس الديكور ومصمم المناظر أنسي أبو سيف عن سر غضب المنتجة الكبيرة أسيا منه أثناء تصويره فيلمه نائب في الأرياف، حيث قال إن العمل كان يوميات نائب في الأرياف الأربعينيات، وأثنا بناءه ديكور المحكمة وجد أن المناسب بحسب تلك الفترة أن يكون ديكور المحكمة ضيقا نظرا لأن الأحداث تدور في الأرياف، إلا أنه فوجئ أن المنتجة غاضبة وقالت له "مش أسيا اللي تعمل ديكور ضيق"، إلا أن مخرج العمل شرح لها وجهة نظره.

وتوافد الجمهور بأعداد كبيرة لحضور ماستر كلاس أنسي أبو سيف، والتواجد مبكرا قبل موعد الندوة للاستفادة من تاريخه الفني.

أقيمت ندوة مهندس الديكور ومصمم المناظر أنسي أبو سيف، في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، في تمام الساعة 2.00 وحتى 4.00 عصرا بحضور الجمهور والنقاد ووسائل الإعلام، وأدارها المخرج السينمائي أحمد نبيل.

ونظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير منذ انطلاقه الخميس الماضي، عددا من الندوات والفعاليات، أبرزها ندوة تكريم مع الفنانة سماء إبراهيم، وماستر كلاس مع المخرج محمد ياسين، حضرهما أعداد كبيرة من الجماهير والصحفيين.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية. ، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.