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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نورهان منصور تستعرض جمالها بفستان مكشوف الأكتاف

نورهان منصور
نورهان منصور

حرصت الفنانة نورهان منصور، علي مشاركة جمهورها صورة جديدة لها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت نورهان في حالة استرخاء داخل منزلها بإطلالة جذابة مرتدية فستان انيق ابيض اللون، مع مكياج ناعم وتركت شعرها منسدلا علي ظهرها، نالت اعجاب متابعيها.


آخر أعمال نورهان منصور

شاركت نورهان منصور مؤخرًا فى مسرحية "اللوكاندة"، بطولة الفنان أشرف عبدالباقى، ويشارك فى بطولتها كل من محمد دياب، حمدي الميرغني، ويزو، مريم البحراوي، إبرام سمير، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، نورهان منصور، شريف حسنى، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.


وشاركت نورهان منصور مؤخرًا في مسلسل "نصيبى وقسمتك ج4"، بحكاية "بدلة جديدة" وهي الحكاية الرابعة، ومن بطولة الفنان شريف سلامة، سلوى عثمان، رانيا منصور، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد جمعة.

 
نورهان منصور شقيقة الفنانة رانيا منصور التوأم، التي قدمت عددًا من الأعمال الفنية منها "7 أرواح".

 

إطلالة جذابة داخل منزلها مسلسل نصيبي وقسمتك فستان مكشوف نورهان منصور تستعرض جمالها

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