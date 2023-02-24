إنشاء أول متحف بارالمبى بمناسبة مرور 50 عاما على بدء الحركة المصرية



قررت اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى إنشاء المتحف البارالمبى المصرى ، توثيقا للتاريخ البارالمبى المصرى ، بمناسبة مرور 50 عاما على بدء الحركة البارالمبية .والذى يعتبر الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط.



من جانبه قال حسام مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية ، أن فكرة إنشاء المتحف جاءت للحفاظ على التاريخ البارالمبى ، و توثيقه ، و حمايته من الفقد أو الضياع مع مرور السنوات .

وأضاف رئيس البارالمبية أن اللجنة تحرص على حماية تاريخ اللجنة عامة و الأبطال خاصة ، لتكون مرجع هام لكل من ينتمى لهذا الكيان والصرح الكبير ، سواء من لاعبين أو مدربين او إداريين ، و كل من يريد أن يقرأ و يشاهد كل ما يتعلق بالحركة البارالمبية .وتم تكوين لجنه متخصصة من المهتمين بالشأن البارالمبي وممثل من وزارة الشباب والرياضه ووزارة الثقافه و اللجنه الأوليمبية المصرية وسيكون مقره باللحمه البارالمبية بمجمع حمامات السباحه باستاد القاهرة .

ووجه حسام مصطفى الدعوة إلى الجميع للمساهمة الفعالة في تجميع أي مقتنيات تخص الحركة البارالمبية ، سواء ميداليات او كؤوس، و دروع ، أعلام ، زى رياضى ، هدايا تبادلية ، مكاتبات ، كتيبات ، صور تذكارية ، خطابات متبادلة ، فيديوهات للمنافسات أو التتويجات ، اللوحات ، الشهادات الخاصة بالتكريمات أو الاشادات ، الأدوات الرياضية ، المنحوتات ، المجلات و الصحف ، كل ما ذٌكر فيه عن اللجنة البارالمبية من بطولاتها أو اجتماعاتها وقراراتها .

ومن المقر ر أن يتم تجميع هذه الأشياء السابق ذكرها و تسليمها بمقر اللجنة ، على أن يتم كتابة اسم كل من قدم أو ساهم في أي تذكار هدية منه للمتحف البارالمبى .