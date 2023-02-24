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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنشاء أول متحف بارالمبى بمناسبة مرور 50 عاما على بدء الحركة المصرية

إنشاء أول متحف بارالمبى
إنشاء أول متحف بارالمبى فى الشرق الأوسط بمناسبة مرور 50 ع

 


قررت اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى إنشاء المتحف البارالمبى المصرى ،  توثيقا للتاريخ البارالمبى  المصرى ، بمناسبة مرور 50 عاما على بدء الحركة البارالمبية .والذى يعتبر الأول من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط.


من جانبه قال حسام مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية ، أن فكرة إنشاء المتحف جاءت للحفاظ على التاريخ البارالمبى ، و توثيقه ، و حمايته من الفقد أو الضياع مع مرور السنوات .

وأضاف رئيس البارالمبية أن اللجنة تحرص على حماية تاريخ اللجنة عامة و الأبطال خاصة ، لتكون مرجع هام لكل من ينتمى لهذا الكيان والصرح الكبير ، سواء من لاعبين أو مدربين او إداريين ، و كل من يريد أن يقرأ و يشاهد كل ما يتعلق بالحركة البارالمبية .وتم تكوين لجنه متخصصة من المهتمين بالشأن البارالمبي وممثل من وزارة الشباب والرياضه ووزارة الثقافه و اللجنه الأوليمبية المصرية وسيكون مقره باللحمه البارالمبية بمجمع حمامات السباحه باستاد القاهرة .

ووجه حسام مصطفى الدعوة إلى الجميع للمساهمة الفعالة في تجميع أي مقتنيات تخص الحركة البارالمبية ، سواء ميداليات او كؤوس، و دروع ، أعلام ، زى رياضى ، هدايا تبادلية ، مكاتبات ، كتيبات ، صور تذكارية ، خطابات متبادلة ، فيديوهات للمنافسات أو التتويجات ، اللوحات ، الشهادات الخاصة بالتكريمات أو الاشادات ، الأدوات الرياضية ، المنحوتات ، المجلات و الصحف ، كل ما ذٌكر فيه عن اللجنة البارالمبية من بطولاتها أو اجتماعاتها وقراراتها .
ومن المقر ر أن يتم تجميع هذه الأشياء السابق ذكرها و تسليمها بمقر اللجنة ، على أن يتم كتابة اسم كل من قدم أو ساهم في أي تذكار هدية منه للمتحف البارالمبى .

الشباب والرياضة وزارة الثقافة وزارة الشباب والرياضة استاد القاهرة وزارة الشباب الشرق الاوسط رياضة

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