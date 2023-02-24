القومي لأسر الشهداء: لجان طب نفسي للكشف على المصابين وتحسين حالتهم للأفضل

قال اللواء أشرف الخطيب، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إن المجلس وفر استشاريين على أعلى مستوى في كل التخصصات الطبية للكشف مجانا على المصابين.



وأضاف أشرف الخطيب، خلال لقاء له لبرنامج “بصراحة”، عبر فضائية “الحياه”، تقديم الإعلامية “رانيا هاشم”: "نطلق أسماء الشهداء والمصابين على المدارس والميادين والشوارع لتظل ذكراهم خالدة”.

وتابع الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أنه سيتم توفير استشاريين وصيادلة للمصابين لتقديم خدمة لائقة للمصابين، مؤكدا أن هناك لجان متخصصة في الطب النفسي للكشف على المصابين وتحسين حالتهم للأفضل.

وأشار أشرف الخطيب إلى أنه مؤخرا تم اعتماد طلبات 77 حالة لأسرة الشهداء والمصابين لإضافتهم للمجلس والاستفادة من الخدمات، مؤكدا أنه سيكون هناك تقرير سنوي يضم العمال لعرضه على مجلس النواب لمراجعته.