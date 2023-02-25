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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خلال زيارتها لمسقط.. وزيرة الثقافة تشهد عرضي باليه "زوربا" و"الليلة الكبيرة"

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، خلال زيارتها لسلطنة عمان، عرضي "باليه زوربا" و"باليه الليلة الكبيرة" من أداء فرقة باليه أوبرا القاهرة، وذلك على مسرح دار الأوبرا السلطانية بمسقط.

و أشادت الدكتورة نيفين الكيلانى، بأداء الفنانين المصريين والمستوى الاحترافي العالمي الذي يتمتع به الراقصين، وبالإقبال الجماهيري الكبير على حضور العروض والتفاعل معها، مؤكدةً أن الفنون المصرية تمثل أحد روافد قوة مصر الناعمة، التى يتمتع بها الجمهور العربي في كل البلدان الشقيقة من المحيط إلى الخليج.

وأضافت وزيرة الثقافة أن الوزارة حريصة على تواجد الفنون والثقافة المصرية في كافة المحافل الدولية تأكيدًا على الريادة الحضارية والابداعية والإرث المعرفي الكبير الذي تملكه مصر منذ قرون عديدة.

يذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة، تقدم عرضي "باليه زوربا وباليه الليلة الكبيرة"، بمشاركة 43 راقص وراقصة، على مسرح دار الأوبرا بمسقط يومي 24 و 25 فبراير الجاري. حيث أشاد الجميع بالمستوى الفني للعروض.

حضر العرضين السفير المصري فى سلطنة عمان خالد راضي، و الدكتور عصام الملاح مستشار  البرامج و الفعاليات بالأوبرا السلطانية، وجينا عصام المشرف على الشئون القنصلية والثقافية فى السفارة المصرية، واحمد سعودى مدير مكتب وزيرة الثقافة.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة عرضي باليه زوربا فرقة باليه أوبرا القاهرة مسرح دار الأوبرا السلطانية الفنانين المصريين والمستوى

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