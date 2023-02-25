ننشر صورة ضوئية لشهادة فحص المقبلين علي الزواج

كشفت وزارة الصحة والسكان ، عن تفاصيل بطاقة الفحص الخاصة بـ مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج ، والهدف منها وأماكن الحصول على الخدمة .

فحص المقبلين علي الزواج

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن المبادرة تقوم على فحص المقبلين علي الزواج بتوفير حزمة من الخدمات للكشف عن الأمراض المعدية والغير سارية ويتم ذلك في جو من السرية والخصوصية مع الزائر من خلال جلسة مشورة قبل عمل الفحوصات لتوفير المعلومات الخاصة عن الفحوصات ودلالات النتائج الخاصة بالزائر بهدف التوعية الصحية بأهمية الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى للأمراض المعدية والحد من عوامل الخطورة المسببة للأمراض المعدية والغير السارية.