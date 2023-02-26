أخبار السيارات | أرخص عربية مستعملة في مصر.. وسيارة فرنسية أرخص من سعر الصيني .. وفر 200 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يحتوي السوق المصري على العديد من طرازات شركة بيجو الفرنسية، والتي تتنوع بحسب التصميم الهيكلي والتجهيزات الفنية، نسبة للفئات المطروحة، ومن بينها النسخة 301 التي تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث تتربع تلك النسخة على قائمة أرخص سيارات بيجو في مصر.

تلاحظ خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في سعر السيارات الصينية داخل السوق المصري، حيث تخطت أسعارها حاجز المليون لبعض الموديلات، إلى جانب الزيادات السعرية الاخرى، لعدد كبير ايضا من الاصدارات باختلاف بلد المنشأ.

تخيل هذا.. في يوم مشمس تذهب لتتسلم سيارتك الجديدة، ولكن في غضون دقائق تتحطم الواجهة الأمامية والسيارة مستلقية على الطريق، هذا هو بالضبط ما حدث لأحد الأشخاص في الهند، وسجل باسمه أحد أسرع حوادث تحطم السيارات في العالم.

تتعدد السيارات المستعملة المقدمة داخل السوق المصري، والتي تختلف بحسب العلامة التجارية، أو التجهيزات الفنية، أو عبر التصميم الخارجي، بين فئة السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك.

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات الصينية، والتي استطاعت أن تعزز من تواجدها، نسبة إلى تجهيزاتها الفنية، بالاضافة إلى تصميماتها الخارجة، ابرزها فئة الـ SUV التي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية.

تواصل شركة بي ام دبليو عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، من تعزيز تواجدها داخل السوق العالمي، بعد ان كشفت النقاب عن نسختها الجديدة X5 وقرينتها X6، وذلك ضمن طرازات فئة M الشهيرة.

يضم اسطول الصانع البافاري BMW، العديد من الطرازات القوية، والتي تختلف بحسب الفئة المقدمة، أو التصميم الهيكلي، أو من ناحية قدرة المحركات، والتي تمنحها افضلية الانطلاق ببراعة.