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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | أرخص عربية مستعملة في مصر.. وسيارة فرنسية أرخص من سعر الصيني .. وفر 200 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

أرخص سيارة تقدمها بيجو موديل 2023 .. صور

يحتوي السوق المصري على العديد من طرازات شركة بيجو الفرنسية، والتي تتنوع بحسب التصميم الهيكلي والتجهيزات الفنية، نسبة للفئات المطروحة، ومن بينها النسخة 301 التي تنتمي إلى عائلة السيدان، حيث تتربع تلك النسخة على قائمة أرخص سيارات بيجو في مصر.

 

سيارة فرنسية أرخص من سعر الصيني .. وفر 200 ألف جنيه

تلاحظ خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في سعر السيارات الصينية داخل السوق المصري، حيث تخطت أسعارها حاجز المليون لبعض الموديلات، إلى جانب الزيادات السعرية الاخرى، لعدد كبير ايضا من الاصدارات باختلاف بلد المنشأ.

 

أسرع حادثة في العالم .. صدمها بعد شرائها بدقائق| صور

تخيل هذا.. في يوم مشمس تذهب لتتسلم سيارتك الجديدة، ولكن في غضون دقائق تتحطم الواجهة الأمامية والسيارة مستلقية على الطريق، هذا هو بالضبط ما حدث لأحد الأشخاص في الهند، وسجل باسمه أحد أسرع حوادث تحطم السيارات في العالم.

 

سهل تشتريها ومتخسرش فيها .. أرخص عربية مستعملة في مصر

تتعدد السيارات المستعملة المقدمة داخل السوق المصري، والتي تختلف بحسب العلامة التجارية، أو التجهيزات الفنية، أو عبر التصميم الخارجي، بين فئة السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك.

 

أقوى 5 سيارات صينية في مصر .. صور

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات الصينية، والتي استطاعت أن تعزز من تواجدها، نسبة إلى تجهيزاتها الفنية، بالاضافة إلى تصميماتها الخارجة، ابرزها فئة الـ SUV التي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية.

 

بي ام دبليو تكشف عن X5 و X6 الجديدة فئة M .. صور وفيديو

تواصل شركة بي ام دبليو عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، من تعزيز تواجدها داخل السوق العالمي، بعد ان كشفت النقاب عن نسختها الجديدة X5 وقرينتها X6، وذلك ضمن طرازات فئة M الشهيرة.

 

أسرع سيارة BMW موديل 2023 في الكويت .. صور

يضم اسطول الصانع البافاري BMW، العديد من الطرازات القوية، والتي تختلف بحسب الفئة المقدمة، أو التصميم الهيكلي، أو من ناحية  قدرة المحركات، والتي تمنحها افضلية الانطلاق ببراعة.

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