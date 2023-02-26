عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي ام دبليو تكشف عن X5 و X6 الجديدة فئة M .. صور وفيديو

بي ام دبليو تكشف
بي ام دبليو تكشف عن X5 و X6 الجديدة M

تواصل شركة بي ام دبليو عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، من تعزيز تواجدها داخل السوق العالمي، بعد ان كشفت النقاب عن نسختها الجديدة X5 وقرينتها X6، وذلك ضمن طرازات فئة M الشهيرة.

سعر بي ام دبليو X2 موديل 2023 في مصر.. صور

ترقيات تخطف الأنظار "بي إم دبليو M4" .. فخامة بمظهر رياضي |صور

قدرات قوية لـ بي ام دبليو X5 و X6 "M"

زودت السيارة بي ام دبليو X5 و X6 "M" الجديدة بمحرك ثماني الاسطوانات، سعة 4400 سي سي، متصل بشاحن توربيني "تيربو"، يتمكن من انتاج قوة قدرها 617 حصانا، و 750 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بعلبة تروس اوتوماتيكية من 9 سرعات، تعمل بتقنية الجر الكلي للعجلات.

بي ام دبليو تكشف عن X5  و X6 الجديدة M 

وتوفر السيارة بي ام دبليو X5 و X6 "M" عزم دوران يصل لـ 199 نيوتن/متر، وقوة قدرها 12 حصانا، بفضل تقنية Mild hybrid المستخدمة، مع بطارية 48 فولت، لاعطاء اداء يتسم بالهدوء عند السير داخل المدينة.

بي ام دبليو تكشف عن X5  و X6 الجديدة M 

وتصل السرعة القصوى لتلك الطرازات إلى 250 كيلومتر في الساعة، مع امكانية تغيرها لتصل إلى 285 كيلومتر/ساعة، وبهذه القدرات الفنية تستطيع سيارات X5 و X6 "M" أن تصل من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 3.7 ثانية.

بي ام دبليو تكشف عن X5  و X6 الجديدة M 

وزودت طرازات بي ام دبليو بالعديد من التجهيزات والتي تتضمن، شاشة عرض البيانات بقياس يصل إلى 12.3 بوصة، بالاضافة إلى إلى شاشة عرض الوسائط المتعددة، والتي يقدر قياسها بـ 14.9 بوصة، بالضافة إلى عدة تقنيات اخرى، والعديد من اللمسات الخارجية التي تتسم بالشراسة.

 

شاهد .. بي ام دبليو تكشف عن X5 و X6 "M" الجديدة

بي إم دبليو السيارة بي ام دبليو X5 و X6 الجديدة M

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة تنتظر الفريق.. نجم الزمالك السابق يُفجر مفاجأة بعد الخسارة أمام الترجي

تعليق مثير من موسيماني على تعادل الأهلي أمام صن داونز

دخول مصر منطقة حزام الزلازل.. توضيح عاجل من البحوث الفلكية

مباراة الأهلي وصن داونز مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

منعوه من الدخول | نجم الزمالك السابق يعتدي على أمن النادي

حقيقة رحيل أمير مرتضى منصور ومجلس إدارة الزمالك

بعد صرفها العام الماضي.. علاوة غلاء جديدة للمصريين بمناسبة شهر رمضان 2023|مقترح

غضب من كولر في الأهلي بسبب هذا اللاعب

موضوعات متعلقة

سهل تشتريها ومتخسرش فيها .. أرخص عربية مستعملة في مصر

سيارة فرنسية أرخص من سعر الصيني .. وفر 200 ألف جنيه

أرخص سيارة تقدمها بيجو موديل 2023 .. صور

سعر شيري تيجو 3 .. الـ SUV الوحيدة في مبادرة الإحلال

سعر كايي X3 برو FLAG SHIP الجديدة في مصر | صور

انطلاق قوي لأسرع سيارة كهربائية في العالم .. شاهد

أغلى سيارة من مرسيدس في الكويت | صور

أقوى 5 سيارات دفع رباعي في السعودية موديل 2023 .. صور

ترشيحاتنا

رضا عبد العال: فيريرا بدأ مباراة الزمالك والترجي بتشكيل كارثي

اليوم.. انطلاق اجتماع نداء الساحل في الجزائر بمشاركة مصر

دار الإفتاء: صوم التطوع جائز في جميع الأوقات ما عدا هذه الأيام

في ذكرى الحرب.. حزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا

الحكومة ترفع اقتراضها من البنوك 29 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل

تفاصيل اكتشاف سلحفاة نهرية عمرها يتجاوز 70 مليون سنة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير حقن.. اللقاح البخاخ الحل السحري لـ كورونا

نقش أثري غامض يكشف تاريخ السعودية قبل الإسلام

أول لقاح لعلاج السرطان .. هيحميك من المرض القاتل | اعرف التفاصيل

الختام .. أبرز جوائز مهرجان برلين في دورته الـ 73

فيديو

ماذا ينتظر العالم.. باحث الزلازل يثير القلق من جديد حول شهر مارس|تغطية خاصة

انخفاض كبير في أسعار البانيه والدواجن اليوم

شكلك وحش.. القصة الكاملة لوفاة طالبة بسبب تعرضها للتنمر من زميلاتها

علامات الزلزال المدمر.. تعرف عليها| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة صوفية

إلهام أبو الفتح

وفوق كل ذي علم عليم

كريمة أبو العينين

قلوبهم شتى

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ