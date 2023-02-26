بي ام دبليو تكشف عن X5 و X6 الجديدة فئة M .. صور وفيديو

تواصل شركة بي ام دبليو عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، من تعزيز تواجدها داخل السوق العالمي، بعد ان كشفت النقاب عن نسختها الجديدة X5 وقرينتها X6، وذلك ضمن طرازات فئة M الشهيرة.

قدرات قوية لـ بي ام دبليو X5 و X6 "M"

زودت السيارة بي ام دبليو X5 و X6 "M" الجديدة بمحرك ثماني الاسطوانات، سعة 4400 سي سي، متصل بشاحن توربيني "تيربو"، يتمكن من انتاج قوة قدرها 617 حصانا، و 750 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بعلبة تروس اوتوماتيكية من 9 سرعات، تعمل بتقنية الجر الكلي للعجلات.

بي ام دبليو تكشف عن X5 و X6 الجديدة M

وتوفر السيارة بي ام دبليو X5 و X6 "M" عزم دوران يصل لـ 199 نيوتن/متر، وقوة قدرها 12 حصانا، بفضل تقنية Mild hybrid المستخدمة، مع بطارية 48 فولت، لاعطاء اداء يتسم بالهدوء عند السير داخل المدينة.

بي ام دبليو تكشف عن X5 و X6 الجديدة M

وتصل السرعة القصوى لتلك الطرازات إلى 250 كيلومتر في الساعة، مع امكانية تغيرها لتصل إلى 285 كيلومتر/ساعة، وبهذه القدرات الفنية تستطيع سيارات X5 و X6 "M" أن تصل من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 3.7 ثانية.

بي ام دبليو تكشف عن X5 و X6 الجديدة M

وزودت طرازات بي ام دبليو بالعديد من التجهيزات والتي تتضمن، شاشة عرض البيانات بقياس يصل إلى 12.3 بوصة، بالاضافة إلى إلى شاشة عرض الوسائط المتعددة، والتي يقدر قياسها بـ 14.9 بوصة، بالضافة إلى عدة تقنيات اخرى، والعديد من اللمسات الخارجية التي تتسم بالشراسة.