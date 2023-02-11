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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ترقيات تخطف الأنظار "بي إم دبليو M4" .. فخامة بمظهر رياضي |صور

سيارة بي إم دبليو M4
سيارة بي إم دبليو M4 المعدلة 

تقدم شركة بي إم دبليو العديد من الطرازات المتنوعة حول العالم، ومنها النسخة الرياضية من فئة السيدان كوبيه M4، والتي خضعت لتعديلات شركة مانهارت الشهيرة، لتظهر هذه السيارة باطلالة خارجية مميزة، إلى جانب اجراء بعض الترقيات الفنية، لتنطلق بقدرات قوية مع محرك 635 حصانا.

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سيارة بي إم دبليو M4 المعدلة 

القدرات الفنية للسيارة بي إم دبليو M4 المعدلة 

 

تستطيع السيارة بي إم دبليو M4 المعدلة من مانهارت أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 200 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 10.5 ثانية فقط، حيث دعمت بمحرك تيربو مزدوج طراز S58 سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 635 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 780 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

سيارة بي إم دبليو M4 المعدلة 

ترقيات تخطف الانظار لـ بي إم دبليو M4

 

حصلت السيارة بي إم دبليو M4 المعدلة على العديد من اللمسات الساحرة من مانهارت الالمانية، حيث زودت بأنابيب عادم مطلية بالكربون بشكل اختياري، و محولات حفازة طراز GESI تتكون من 300 خلية، بالاضافة إبلى ترقيات تتضمن نظام تعليق مدعوم بنوابض H&R، أو برنامج تعليق مانهارت كويل أوفر.

سيارة بي إم دبليو M4 المعدلة 

واحتفظت مانهارت على نظام المكابح المقدم من بي ام دبيلو، بينما تمتعت السيارة بمظهر خلفي يتكون من 4 مخارج للعادم، بالاضافة إلى طلاء خارجي من اللون الاسود اللامع، بينما ترتكز على جنوط رياضية متعددة الاضلاع، حيث يبلغ قياسها 21 بوصة للناحية الخلفية، و 20 بوصة للامامية، بمزيج من اللون البرونزي الذهبي.

بي إم دبليو بي ام دبليو M4 القدرات الفنية سيارة بي إم دبليو M4 المعدلة

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