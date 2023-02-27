دراسة صادمة.. رجيم يتبعه الملايين يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب

كشفت دراسة جديدة أن نظام الصيام المتقطع الذي يتخطى وجبات الإفطار قد يضر بجهاز المناعة لديك ويزيد من مخاطر تعرضك لمشاكل صحية خطيرة.

من الحبوب المقرمشة المغمورة في الحليب إلى البيض المقدم على شريحة من الخبز المحمص ، ظلت أهمية تناول وجبة الإفطار بلا شك منذ عقود.

ومع ذلك ، فإن الحميات الغذائية الشعبية المبنية على الصيام تساءلت عن توقيت هذه الوجبة ، وغالبًا ما تأمر بتخطيها. الآن ، تحذر دراسة جديدة من أن هذه الممارسة قد تجعلك أكثر عرضة لأمراض القلب والسرطان .

في حين أن هناك العديد من الأساليب المختلفة لهذا النظام الغذائي الشهير ، فإن تناول الطعام في غضون ثماني ساعات أو ما يعرف بالصيام المتقطع فسواء أكنت تتبعين بروتوكولًا للصيام أو لم تكن ببساطة من محبي الإفطار ، فقد حان الوقت للتغييروتوصلت دراسة إلى أن حمية الصيام قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.



وجد بحث جديد أن تخطي الوجبات ، بما في ذلك وجبة الإفطار ، يؤدي إلى رد فعل في الدماغ يضر بخلايا الجهاز المناعي.

ألقت الدراسة الأولى من نوعها ، التي نُشرت في مجلة Immunity ، ضوءًا جديدًا على الآثار طويلة المدى المحتملة للبدعة.

قال المؤلف الرئيسي الدكتور فيليب سويرسكي ، من إيكان ماونت سيناي ، نيويورك: "هناك وعي متزايد بأن الصيام صحي ، وهناك بالفعل أدلة وفيرة على فوائد الصيام .

"توفر دراستنا كلمة تحذير لأنها تشير إلى أنه قد يكون هناك أيضًا تكلفة على الصيام تنطوي على مخاطر صحية .

بالنظر إلى الفئران المقسمة إلى مجموعات ، قدم الباحثون وجبة الإفطار ، وهي أكبر وجبة في اليوم ، لمجموعة واحدة بعد الاستيقاظ مباشرة بينما ذهبت الأخرى بدون.

حدد الفريق بعد ذلك اختلافًا في عدد الخلايا الوحيدة - خلايا الدم البيضاء المصنوعة في نخاع العظام والتي تقاوم الالتهابات وأمراض القلب والسرطان .

في بداية الدراسة ، كان لدى النماذج الحيوانية نفس المقدار ، لكن 90 في المائة اختفى من مجرى الدم بعد أربع ساعات من الصيام في المجموعة التي جعت ، مع انخفاض آخر في ثماني ساعات.

يؤدي تخطي الوجبات ، بما في ذلك وجبة الإفطار ، إلى حدوث رد فعل في المخ يؤدي إلى تلف خلايا الجهاز المناعي.

أظهر تحليل إضافي أن مناطق معينة في الدماغ تتحكم في استجابة الخلية الأحادية أثناء الصيام وتسبب في استجابة الإجهاد التي يطلق عليها "الجوع" - وهو مصطلح يجمع بين الشعور بالجوع والغضب.