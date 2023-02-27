توقفي عن تناوله فورا.. مكون واحد من مطبخك يزيد خطر النوبات القلبية والموت المفاجيء

وجدت الدراسة أن عدم تناول كمية كافية من الملح قد يزيد من خطر الموت المبكر لدى البعض بنسبة تصل إلى 80٪

وفقًا لـ NHS ، يجب ألا يتناول البالغون أكثر من ستة جرامات من الملح يوميًا ، وهو ما يعادل ملعقة صغيرة واحدة.

ومع ذلك ، فإن المرضى الذين يعانون من قصور القلب المعتدل أو الشديد - وهي حالة تعني أن قلبك غير قادر على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل صحيح - يجب أن يظلوا أقل من غرامين في اليوم ، وفقًا لجمعية فشل القلب الأمريكية.

يرجع السبب في ضرورة تناول التوابل الشائعة بحذر إلى أن الصوديوم الزائد قادر على رفع ضغط الدم .من المثير للقلق أن القراءة العالية يمكن أن تضع الأساس لحالات مثل قصور القلب والنوبات القلبية .

قد يؤدي تناول القليل جدًا من الملح إلى زيادة خطر الوفاة المبكرة لدى مرضى قصور القلب بنسبة تصل إلى 80٪.

يوضح Blood Pressure UK : "إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم ، فإن الكثير من الملح سيرفعه أكثر ، وقد يعني أن أي أدوية لضغط الدم تتناولها لا تعمل كما ينبغي".

ومع ذلك ، تشير الأبحاث الجديدة إلى أن تناول القليل من الملح قد يزيد في الواقع من خطر الموت المبكر لمرضى قصور القلب .



وقال الدكتور أنيرود باليتشرلا ، الذي قاد الدراسة: "لا يزال الحد من الصوديوم هو السبيل الأفضل للمساعدة في إدارة قصور القلب ، لكن مقدار التقييد كان مطروحًا للنقاش.

"تُظهر هذه الدراسة أن التركيز يجب أن يكون على إنشاء مستوى آمن لاستهلاك الصوديوم بدلاً من تقييد الصوديوم بشكل مفرط."

يحث فريق البحث الآن المجتمع العلمي على مواصلة مناقشة الأهداف المثلى للصوديوم الغذائي لدى الأشخاص الذين يعانون من ظروف قاتلة محتملة.

في الوقت الحالي ، أوصوا بأن يفكر الناس في الحد من تناولهم للصوديوم عن طريق تناول المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة أثناء الطهي باستخدام المكونات الأساسية.



يوضح موقع Blood Pressure UK: "معظم الملح الذي نتناوله مخبأ في الأطعمة الجاهزة ، مثل الخبز والبسكويت وحبوب الإفطار والصلصات والتوابل ، فضلاً عن الوجبات الجاهزة والوجبات الجاهزة.

"هذا الملح المخفي يمثل حوالي ثلاثة أرباع (75 في المائة) من الملح الذي نتناوله ، وتأتي كمية صغيرة فقط من الملح الذي نضيفه أثناء الطهي أو على المائدة."

للسيطرة على تناول الملح مرة أخرى ، توصي المؤسسة الخيرية بالنظر في الملصقات وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح ، والتي تبلغ 1.5 جرام أو أكثر لكل 100 جرام من الطعام.