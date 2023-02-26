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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قلعت الحجاب تاني وحذفت صورها مع معز مسعود.. 10 صور لحلا شيحة بدون " ايشارب"

صدى البلد

تصدرت الفنانة حلا شيحة تريند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد ان  فاجأت متابعيها بحذف جميع صورها من الحساب الخاص بها عبرInstagram.
 

وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة لمتابعيها وذلك في أعقاب حذف جميع منشوراتها عبر حسابها بـ Instagram.


 

وعبر خاصية القصص المصورة بحساب Instagram، نشرت حلا صورتها دون حجاب وكتبت "أنا كأي امرأة.. أفضل عدم الحديث في هذهاللحظة ولكن بالتأكيد سأتحدث وأدع كل امرأة تعلم أنها ليست وحدها في أي شيء تشعر به على الإطلاق وسنجتهد لنتجاوز فكل معاناةنتشاركها هي نفسها".


 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور لها بعد خلعها الحجاب

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E2516E5B-32AC-455C-8B07-89EE0E0339BB
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الفنانة حلا شيحة تريند مؤشر البحث على موقع جوجل حلا شيحة

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