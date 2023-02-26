قلعت الحجاب تاني وحذفت صورها مع معز مسعود.. 10 صور لحلا شيحة بدون " ايشارب"

تصدرت الفنانة حلا شيحة تريند مؤشر البحث على موقع جوجل بعد ان فاجأت متابعيها بحذف جميع صورها من الحساب الخاص بها عبرInstagram.



وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة لمتابعيها وذلك في أعقاب حذف جميع منشوراتها عبر حسابها بـ Instagram.





وعبر خاصية القصص المصورة بحساب Instagram، نشرت حلا صورتها دون حجاب وكتبت "أنا كأي امرأة.. أفضل عدم الحديث في هذهاللحظة ولكن بالتأكيد سأتحدث وأدع كل امرأة تعلم أنها ليست وحدها في أي شيء تشعر به على الإطلاق وسنجتهد لنتجاوز فكل معاناةنتشاركها هي نفسها".





وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور لها بعد خلعها الحجاب

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