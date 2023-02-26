صندوق المأذونين: العلاقة الزوجية قائمة على المودة والرحمة

قال الشيخ إبراهيم سليم ،رئيس صندوق المأذونين الشرعيين ، إن الزوج يجب عليه قبل عقد الزواج أن يوقع على قائمة المنقولات الزوجية ، فأصبح هذا التوقيع سيفا مسلطا على رقبته، وللأسف حدثت خلافات كثيرة بين الأهالي بعد أسبوع من عقد الزواج .

وأضاف، سليم خلال لقائة مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاحد، أن الأب قد يدين نفسه بالأموال لسرعة إنهاء عقد القران لابنته ، فأصبح التسرع في عقود الزواج يؤدي إلى تعبات مالية وعبء على الأهالي.

وتابع :" الأخطر من ذلك أن البنت أو الفتاة قد تحصل على لقب مطلقة بشكل سريع، فقد يحصل الزواج وحفل الزفاف، وفجأة تنقلب الأمور رأسا على عقب بسبب الخلافات والصدامات الزوجية، فينتهي الأمر بالطلاق، فبعدمها كانت فتاة منذ أيام، أصبح اليوم مطلقة".

وناشد رئيس المأذونين، من عدم تهويل الأمور من مسألة رسوم الزواج، بالأمر ما زال يكتب بالأحرف الأولى وتحت المناقشة المجتمعية والقانونية، مشيرا الى أن العلاقة الزوجية قائمة على المودة والرحمة والصبر بين الزوجين، لافتا أن الكمال من صفات الله فقط، فلن يجد الرجل أو المرأة جميع الصفات التي يريدها في الطرف الآخر.

