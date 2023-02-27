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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في نادٍ برتغالي .. سيد معوض يكشف حقيقة هروب نجله من الأهلي

سيد معوض
سيد معوض

كشف سيد معوض لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، حقيقة هروب نجله عمر من النادي الأهلي والسفر إلى دون استئذانه.

ويلعب عمر سيد معوض صاحب الـ16 عاما، في فريق الأهلي للناشئين.

وقال سيد معوض في تصرحات تليفزيونية: “كل الأنباء التي تشير إلى هروب نجلي عمر من الأهلي، أخبار كاذبة،ابني خرج لفترة معايشة في البرتغال بالاتفاق مع النادي الأهلي بعد جلسة مع محمود الخطيب وخالد بيبو رئيس قطاع الناشئين”.

وتابع: "عمر غير متعاقد مع الأهلي ولكن تواجده في النادي شرف كبير، بالتأكيد الاحتراف شيء مهم وصرحت سابقا بضرورة احتراف اللاعبين صغار السن لمصلحة الكرة المصرية".

وأتم: عمر أجرى معايشة في أحد أندية البرتغال، وكانت فترة إيجابية وسيحترف في الوقت المناسب"

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