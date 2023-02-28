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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يأمر بإجراء تحول جذري في الزراعة وسط نقص الغذاء

كيم يونج اون
كيم يونج اون

ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الثلاثاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا إلى 'تحول جذري' في الإنتاج الزراعي وسط مخاوف من تفاقم نقص الغذاء في البلاد.

وقال كيم إن تحقيق أهداف إنتاج الحبوب هذا العام كان أولوية قصوى وشدد على أهمية استقرار الإنتاج الزراعي خلال اليوم الثاني من الاجتماع الموسع السابع للجنة المركزية الثامنة لحزب العمال الكوري يوم الاثنين ، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية. KCNA.

ولم يوضح التقرير الإجراءات التي ستتخذها كوريا الشمالية ، لكن كيم قال إن التغييرات يجب أن تحدث في السنوات القليلة المقبلة.

وتأتي تصريحاته وسط تقارير عن تزايد مشاكل نقص الغذاء في البلاد.

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في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية إن الوضع الغذائي في الشمال 'يبدو أنه تدهور'.

وقالت الوزارة في ذلك الوقت إنه كان من النادر أن تعلن كوريا الشمالية عن اجتماع خاص بشأن استراتيجية الزراعة كان من المقرر عقده في أواخر فبراير.

وقالت الوكالة في خطابه في اجتماع يوم الاثنين إن كيم أشار إلى 'أهمية نمو القوى الإنتاجية الزراعية' في ضمان البناء الاشتراكي.

تخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية صارمة بسبب أسلحتها النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية.

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